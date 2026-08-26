Човечеството изчезва, няма деца: Ново проучване с шокиращи данни

Човечеството изглежда ще започне да изчезва - това показва проучване, което беше публикуване в ZME Science. Проучването касае раждаемостта в световен мащаб - и според данните, никога досега тя не е била толкова ниска. "Подобно нещо никога преди не се е случвало — нито по време на войни, нито по време на пандемии", отбелязват авторите на проучването.

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Какво е положението - за да може човешкият род да продължи да съществува, трябва да се раждат по около 2,1-2,2 деца от една жена. Само че извън Африка това е непостижимо. Например, в България коефициентът е 1,747, докато в САЩ е по-зле - 1,57, в Русия също е по-зле - 1,4. Ние сме на 133-то място от 236 изследвани държави т.е. по средата, коментира в. "Сега".

Обаче в Азия нещата са още по-зле - в Китай коефициентът е 0,93, за което помогна отдавна налаганата политика за 1 дете на семейство, която рязко спря увеличението на населението. Тази политика продължи 35 години, като вече от 2021 година се разрешават до 3 деца, но е факт, че толкова бързо няма как да има наваксване. И още - в Южна Корея коефициентът е 0,8, в Сингапур е 0,87, а в Тайван е още по-зле - едва 0,69.

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Изключително ниската раждаемост вече не се ограничава само до богатите страни. Коефициентът на раждаемост в Тайланд е паднал под едно дете на жена. Колумбия гравитира около едно. Тунис се справя малко по-добре с около 1,5, но все още е под минимума от 2,1, необходим за нулево възпроизводство. И това не са богати общества, а страни със среден доход, които достигат изключително ниска раждаемост, докато все още са на ниво далеч от доходите в най-богатите държави.

Страните с най-голям индекс на населението са Сомалия, Чад, Нигер, ДР Конго и ЦАР - над 6.

При такова темпо населението на Земята може да достигне пик от около 9 млрд. души до 2056 г. След това населението ще започне да се топи, светът ще е заплашен от недостиг на работна ръка и все по-голямо натоварване върху пенсионните и здравните системи.

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