Защо някои хора ненавиждат Коледа и семейните събирания?

Коледа е времето в годината, свързано с надежда, щастие и качествено прекарано време със семейството. Има обаче и една страна, която малцина виждат, особено тези, които се наслаждават на коледния период. Тази "тъмна страна" се възприема от онези, които изпитват отвращение към Коледа и семейните празници. Това може да има различни причини, свързани с много различни фактори, но е важно да разберем, че не всички се наслаждават на това време на годината, за да можем да разберем и уважаваме нагласите на най-близките ни хора.

Стрес и социален натиск

Това събиране за коледните празници често е отговор на различни психологически и социални фактори. Времето на светлина и цвят е изпълнено с различни социални очаквания. Съществува реален натиск празниците да бъдат щастливи и перфектни, което може да доведе до повишена фрустрация и стрес, когато реалността не отговаря на очакванията.

Освен това, те вървят ръка за ръка с нарастването на консуматорството. Налице е прекомерно пазаруване на подаръци и храна, което може да предизвика дискомфорт у тези, които имат ценности, противоречащи на този модел, или смятат, че това не е строго необходимо.

От друга страна, съществува известно ниво на стрес на организационно ниво за тези, които отговарят за вечери, събития или купуване на подаръци. Това увеличава нивата на дискомфорт и тревога, които нарастват, ако очакванията не се оправдаят.

Различни чувства

Вярно е, че много хора свързват Коледа с щастие, но е възможно да не сте в такова настроение по една или друга причина

В много случаи тези дати ни напомнят за близките, които липсват на масата. По Коледа има много семейни събирания, събития и моменти на заедност, в които празните столове могат да повлияят на настроението ни. С напредването на възрастта е нормално да чувстваме, че празниците не са същите като преди години. Това чувство на носталгия и тъга се дължи на невъзможността да пресъздадем тези моменти с същото щастие или вълнение, които сме изпитвали преди години.

От друга страна, има голям брой хора, които страдат от сезонно афективно разстройство, което се състои в изпитване на симптоми на депресия, които се засилват през студените и мрачни месеци, съвпадащи с Коледа. Това чувство може да се отрази на настроението ни по време на празничния сезон, пише "Marca".

