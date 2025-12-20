Семейни констелации: Защо са популярни и с какво са опасни?

Методът семейни констелации става популярен известен през 80-те години на миналия век и оттогава става все по-разпространен, въпреки че продължава да генерира противоречия в професионалната общност. Методът анализира родовата история - всеки човек има свой собствен произход, принадлежи към собствената си семейна система и е свързан с духовното поле на своите предци. Според привържениците на семейните констелации семейната система "помни" всичко и всички и принуждава другите да помнят. В даден момент някой в ​​семейството, обикновено по-млад член, започва несъзнателно да преживява историята на изключения човек, повтаряйки съдбата му. Според привържениците на теорията това се нарича "семейно заплитане".

Научен пробив: Разгадаха тайната на депресията при жените

Важно е да се отбележи, че семейните констелации първоначално са разработени единствено като психотерапевтичен метод. Той се основава на такива добре познати и международно признати психотерапевтични методи като: "Анализ на житейския сценарий" на Ерик Берн, "Първична терапия" на Артър Янов, "Семейна скулптура" на Вирджиния Сатир, "Групова динамика" на Кърт Люин, "Класическа семейна терапия" на Мара-Селвини Палацоли и Хелм Щирлин, "Хипнотерапия" на Милтън Ериксън, "Провокативна терапия" на Франк Фарели.

Според Хелингер семейната система влияе върху живота на човек и се управлява от три закона:

Равно право - всеки в семейството има равно право на принадлежност. Веднага щом на един член на семейството му бъде отказано това право на принадлежност (например, поради лошо поведение), редът се нарушава.

За щастие и благополучие - едно или повече деца в семейството

Ред на старшинство - всеки член на семейството заема определено място в семейството си, което е само негово. Този ред на старшинство е йерархичен – родителите са над децата си. Следователно възпитанието и образованието в семейството трябва да се осъществяват от родителите (а не обратното). Арогантността от страна на децата, манипулирането им от тяхна страна нарушава този закон.

Баланс. Според Хелингер, този закон е залегнал във въпроса за "даването и вземането". Когато един член на семейството вземе нещо от друг, той трябва да върне нещо с равна стойност.

Морфогенетичното поле

В основата на метода на семейните констелации е т. нар. "Концепция морфогенетичното поле". Тя е предложена от биолога Александър Гурвич в началото на 20-ти век. По-късно британският биохимик и парапсихолог Рупърт Шелдрейк развива идеята, като предполага, че всяка клетка в човешкото тяло има свое собствено поле, което съдържа данни за целия организъм. Заедно тези клетъчни полета образуват общото морфогенетично поле на тялото. Въз основа на това е предложено всяко семейство да има свое собствено единно морфогенетично поле. Това поле съдържа информация за цялото семейство, несъзнателно е притежавано от всеки член на семейството и влияе върху живота му.

Още: 85-годишно проучване на Харвард разкрива тайната на щастието - не е в парите или славата

Началото

През 50-те години на миналия век психотерапевтът Вирджиния Сатир разработва техниката на "семейна скулптура". По време на консултациите членовете на семейството заемат специфични позиции в пространството, така че другите да могат да ги видят. Това им помага да видят семейството като система, да идентифицират личните граници и да определят степента на близост между членовете.

Германският философ, теолог и психотерапевт Берт Хелингер отива по-далеч: той заменя всички членове на семейството с "актьори". Той вярва, че това позволява на клиента да види семейната история от разстояние и да открие повтарящи се модели. През 2000-те години Германската асоциация за семейни констелации премахва името на Хелингер от името си, считайки подхода му за директивен и опасен и Хелингер основава собствена школа.

Популярност

Още: Снежинките като екзотика: Климатичните промени ни отнеха бялата Коледа (ГРАФИКИ)

Популярността на този метод може да се обясни с обещанието му за бързо и лесно разрешаване на проблеми. Привържениците на семейните констелации вярват, че тревожността, трудностите във взаимоотношенията или ниската заплата могат да бъдат преодолени само с една сесия. Освен това от клиента не се изисква нищо: не е нужно да изпълнява упражнения или да води записи, както например при когнитивно-поведенческата терапия. Всичко ще започне да се развива естествено, благодарение на установения ред на "семейната система". Освен това, семейните констелации са обгърнати от ореол на мистерия: те предлагат достъп до някакъв магически информационен поток и контакт с починали роднини, почти като в спиритуалистичен сеанс. Хората с магическо мислене – вярата, че реалността може да бъде повлияна чрез мисли и ритуали – може да предпочетат този подход към решаването на проблеми пред посещенията при дипломирани лекари и психолози.

Как да направите разлика между интуиция и натрапчиви мисли

Според привържениците на теорията по време на сеанс на семейна констелация е възможно да се види с кой от изключените предци е свързан човек и да се върнат изключените обратно в семейната система. След това настъпва освобождаване от заплитанията, редът в семейната система се възстановява и всеки започва да живее свой собствен щастлив живот.

Липса на научност

Притеснителното в метода на семейните констелации е липсата на неговата научна обоснованост. "Морфогенетично поле", "външно несъзнавано", "заместително възприятие" – поддръжниците на семейните констелации често използват сложни, научно звучащи термини, които могат да бъдат объркващи. Всъщност няма изследвания, доказващи съществуването на полета, чрез които роднините и представителите могат да обменят информация. Научната общност критикува концепцията за такива полета, която се появява в началото на 20-ти век, но поддръжниците на различни езотерични теории продължават да я цитират.

Едно изречение, което ще ви изкара от задънена улица

Хората, използващи констелации, понякога вярват, че "актьорите" всъщност говорят и действат като роднините, чиито роли играят. Това обаче трябва да се обясни не с морфогенетични полета, а с прости стереотипи за хората, от които клиентът се оплаква: ако човек играе ролята на баща, който е напуснал семейството, той ще се държи студено и дистанцирано, докато представител, играещ ролята на конфликтна сестра, ще започне да крещи.

Още: Манипулаторът тества дали може да ви контролира със 7 фрази: Ако ви ласкае през първите 5 минути, включете алармата

Фактът, че практикуващият семейни констелации лесно намира отговор на всеки въпрос в дълбините на родословното дърво, може да се отдаде на ефекта на субективното потвърждение. Поради това когнитивно пристрастие хората високо ценят точността на всякакви общи описания, ако вярват, че са създадени специално за тях. Според теорията на Хелингер, проблемите в живота на човек са повлияни от войни, разселване, бедност, насилствени смъртни случаи, разводи и други негативни събития в предишни поколения. Предвид историческите събития и статистиката, фразата "имаше бъг във вашето родословно дърво" може да се приложи към всеки.

Недоказана ефективност

7 вечерни навика на щастливите двойки

Системните констелационни сесии също нямат доказана ефективност. Проучвания, които са потвърдили положителните ефекти на системните констелации, са проведени върху малки извадки от здрави хора и са имали методологични недостатъци. Единственото рандомизирано контролирано проучване по тази тема е проведено от учени от Германия през 2013 г. Доброволци са участвали в констелациите в продължение на три дни, а след това след две седмици и четири месеца, са били помолени да попълнят въпросник за психологическото си състояние.

Хиперактивност и дефицит на вниманието: Модерна диагноза или особеност на мозъка

Въпреки че групата участници в констелациите показала по-добри резултати от контролната група в списъка на чакащите, самите учени съветват резултатите от изследването да се третират с повишено внимание. В експеримента са участвали 208 доброволци, повечето от които са били запознати с констелациите преди това и са им се доверявали, поради което са отговорили на обявата за набиране на участници от учените. Въпреки че показателите за психологическо благополучие са се подобрили, те все още са били по-ниски от тези, наблюдавани при редовна психотерапия. Освен това, за някои показатели подобренията не са достигнали необходимите нива за статистическа значимост. Авторите на изследването също така смятат, че положителните промени може да са причинени не от самите сесии с констелации, а от свързани фактори като групова работа, сплотеност и емпатия.

Изненада: Учени с нова теория за пика на умствените възможности

Неетична концепция

Началото на критиката към метода на Хелингер става самоубийството на негов клиент. Освен това той пребивава в къща в Берхтесгаден, в която по време на войната се е помещавал клон на нацистката Райхсканцелария. По това време Хелингер все по-често проявява неуважение към професионалната психотерапевтична и системна общност и реагира на критиките по далеч неконструктивен начин. От този момент нататък той започва да се дистанцира от психотерапията и все по-често се самоопределя като философ. Започва да развива вид констелационна работа, която нарича "движения на духа" или "нови семейни констелации". Този вид работа постепенно се развива от класически семейни констелации и посока, наречена "движения на душата".

Несвързани: Демографски феномен ни води към изчезване

По-сериозните притеснения на учените е, че методът се основава на неетична концепция. Теорията на Берт Хелингер стъпва върху патриархалните модели на семейните отношения: мъжете са по-важни от жените, а по-малките деца трябва да се подчиняват на по-възрастните си. Нещо повече, някои от възгледите на основателя дори отблъсквали последователите на метода на констелациите.

Усложнения при раждането: Путин е "герой" в куриозни научни трудове

Отделен и силно противоречив аспект от метода на Хелингер е подходът му към лечението на кръвосмешението (инцеста). Хелингер твърди, че майката е отговорна за кръвосмешението, отхвърляйки сексуалните предложения на съпруга си, като по този начин го принуждава да обърне внимание на дъщеря ѝ. Методът му предполага дъщерята да благодари на баща си за сексуалните му предложения, което критиците считат за изключително унизително за жертвите и неблагоприятно за разрешаване на проблема.

В търсене на друго: Учени с изненадващо откритие за женския мозък

Отговорността е по-скоро на съпругата, отколкото на съпруга, въпреки че е изяснено, че "всички са съгласни с това: съпругата, дъщерята и съпругът".

"Решението за детето е да каже на майката: "Мамо, радвам се да направя това за теб", а на бащата: "Татко, радвам се да направя това за мама".

Ако детето се е насладило на кръвосмешението, то също трябва да бъде успокоено, че е нормално. Също така, кръвосмешението не трябва да се възприема като дълбока травма, смята Хелингер.

Ето още някои от ненаучните и скандални твърдения на Берт Хелингер, които предизвикват обществено възмущение и критики:

Несправедливото отношение към мъжките партньори като причина за рак на гърдата: Хелингер свързва рака на гърдата с несправедливото отношение на жените към предишните им мъжки партньори.

Хомосексуалност поради липса на жени в семейството: Той също така предлага идеята, че хомосексуалността при мъжете може да бъде причинена от липсата на жени в семейството, което води до това момче да поеме чувствата на починалата си сестра.

Рискове

Според някои експерти т. нар. "семейни констелации" не само, че не помагат, но дори могат да бъдат вредни. Докато човек се надява, че всичко ще се оправи от само себе си, като елиминира грешките в семейните линии, същинските му проблеми остават нерешени. Това може да бъде опасно за психическото и физическото здраве, тъй като привържениците на констелациите дори предлагат да се използват за лечение дори на сериозни заболявания.

Какво е психотерапия?

Според някои експерти, констелациите на Хелингер може не само да не разрешат личните проблеми на човек, но дори да бъдат вредни. Според Ирина Макарова този подход е опасен за хора с нестабилна, травмирана психика и за отчаяни хора. "Тези хора наистина се нуждаят от някой, който да им каже: "Мога да помогна". И такъв човек няма да разбере кой, как и на какво основание ще му помогне – лесно може да стане жертва на всякакъв вид измама. Опасността от този метод е, че по време на сеанса клиентът е напълно подчинен на констелатора", казва тя.

Тя смята, че за разрешаване на лични проблеми трябва да се използват доказани психотерапевтични методи – психоанализа, гещалт терапия и когнитивно-поведенческа терапия. Тези методи разглеждат и проблеми със семейните отношения и се задълбочават в миналото на клиента.

Клиничен психолог: 4 техники, които нулират нервната ви система за 1 минута

Помощ

Алена Пряник е на различно мнение. Според нея човек може да влоши живота си и да си направи погрешни заключения, като се обърне към по-традиционни подходи, одобрени от психологическата общност: "Всичко зависи много от самия човек, от готовността му да се промени и да се вслуша в това, което казва специалистът. Трудно ми е да си представя, че една-единствена констелация ще влоши живота на клиента дотолкова, че да стане невъзможно да продължи да живее в нея. Малко вероятно. Констелацията не е телепатична, магическа сесия, която преобразява човек и живота му наведнъж."

6 потенциални ползи за здравето от АРТ терапията

В същото време Пряник коментира, че при избора на констелационна сесия трябва внимателно да се обмисли фасилитаторът – да се провери обучението и практиките му. Важно е констелационната сесия да се придържа към стандартите за безопасност: "Ако клиентът прояви силни емоции по време на констелация, плачът му ескалира в истерия, тогава фасилитаторът трябва да прекрати сесията", предупреждава Алена Пряник. В противен случай такава сесия може наистина да бъде травмираща.

Как да заглушите вътрешния си критик?

Снимки: iStock