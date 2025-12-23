Науката обясни как топлината на прегръдките ни лекува

Независимо дали е разменена с партньор, член на семейството или приятели, прегръдката успокоява и утешава. Но защо обичаме тези прегръдки толкова много? Очевидно е, че ни карат да се чувстваме обичани, оценени и ценени… но това не е всичко. Ново проучване, публикувано в сп. „Trends in Cognitive Sciences“, разкрива механизми, които са по-сложни, отколкото изглеждат, и са неразривно свързани с това как тялото ни възприема температурата и как това допринася за изграждането на нашето собствено самосъзнание.

Снимка: iStock

Защо се нуждаем от прегръдки?

Изследванията показват, че хората притежават много повече от пет сетива, а термоцепцията – способността да усещаме топлина и студ – е едно от тях. Тази способност на тялото ни да възприема температурата е била от съществено значение за оцеляването ни през цялата ни еволюция. Тя ни помага да избегнем изгаряния или измръзване и ни подсказва кога да се затоплим и кога да потърсим сянка. Освен че значително намалява физиологичния стрес, прегръдката насърчава и по-голяма телесна осъзнатост, като засилва чувството за благополучие.

Според Лаура Кручанели, съавтор на изследването и преподавател по психология в университета „Кралица Мери“ в Лондон, „топлината е един от първите защитни сигнали: усещаме я в утробата, в грижите, получени в ранното детство, и всеки път, когато някой ни прегърне“. Когато прегръщаме някого, термичните сигнали активират нервните влакна в кожата, които са свързани с мозъчната кора чрез температурно чувствителни пътища. Активирането им води до освобождаване на окситоцин – често наричан хормон на любовта или привързаността.

Снимка: iStock

Този хормон се отделя предимно по време на физически контакт, като прегръдки, но също и по време на родителска привързаност, кърмене и полов акт. При хората окситоцинът насърчава чувството за доверие, укрепва социалните и емоционалните връзки и спомага за намаляване на стреса чрез понижаване на нивата на кортизол. Той играе роля и в регулирането на тревожността и допринася за по-силно усещане за благополучие. Липсата на физически контакт нарушава телесната осъзнатост на индивида – характеристика, наблюдавана при редица състояния, като хранителни разстройства или депресия.

Снимка: iStock

„Сега знаем от експериментални изследвания, че топлинните сигнали играят фундаментална роля при определени клинични патологии. Хора с нарушена температурна регулация или възприятие, например след инсулт, могат да развият разстройства, при които вече не разпознават определени части от тялото си като принадлежащи към тях“, казва проф. Херардо Салвато от Университета в Павия, Италия, който също участва в изследването.

Двамата учени подчертават, че днес е изключително важно да се изследва как телата ни реагират на температурата в контекста на все по-осезаемите климатични промени. Разбирането на начина, по който температурите оформят връзката ни със самите себе си, би могло да помогне за обяснението на фактори като промени в настроението или нивата на стрес. „Топлият контакт ни напомня, че сме свързани, ценени и интегрирани в социалния свят“, отбелязва Лаура Кручанели. В съвременен свят, който често изолира и разделя хората, прегръдката ни позволява поне за миг да се свържем отново с другите.

Източник: БГНЕС

