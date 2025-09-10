"Трябва да платим рушвета на клептокрацията": Сценариите за еврото от Левон Хампарцумян (ВИДЕО)

Социалните придобивки за французите са просто твърдe големи, за да може тази икономика да ги понесе. Смяната на премиери, избори по никое време, присъщите на ЕС зелени сделки и икономически мечти - всичко това, събрано накуп, е една предпоставка за пълзяща криза. Това заяви в предаването "Студио Actualno" банкерът Левон Хампарцумян, коментирайки политическата криза в Париж в контекста на драматичните разходи на публичните финанси.

Аз не бих определил това като “гръцки сценарий”, въпреки че и там имаше раздути социални разходи. Всички тези щедри пенсии, разбира се и социални придобивки, сякаш си приличат, стана ясно още от думите на Хампарцумян. Основно социалните разходи тежат на Франция. Тя избегна големите щети на “Зелената сделка”. Тук при нас има пълзящи опити да наподобим държавите, които имат проблем с икономиките, заради социалните разходи, обясни още банкерът.

Бюджетът на държавата

Веднага искам да предпазя хората от заблудата, че еврозоната ни имунизира срещу лошо финансово управление. Няма такова нещо. Еврото е една предпоставка успешните да бъдат по-успешни, но не е застраховка срещу лошо финансово управление. Всичките изисквания да бъдем адекватни в управлението на финансите си остават също толкова важни, колкото и до момента, предупреди Левон Хампарцумян. Той каза, че само по себе си взимането на кредити не е проблем, проблем е за какво се харчат тези пари.

Ние трябва да платим колективния рушвет на клептокрацията, за да влезем в еврото. Като общество трябва да имаме психика публичните пари да станат по-работещи, както и институциите. При пропадането на държавите няма долна граница, но да - еврото пази донякъде, допълни още банкерът.

