Ситуацията в Крумовград - все още няма ток и вода на определени места

По-добри новини от Крумовград - дъждовете са поспрели, би трябвало до ранния следобед на 8 януари валежите изцяло да приключат според метеорологичните прогнози. Това заяви областният управител на Кърджали Никола Чанев, който уточни пред БНТ, че изглежда е преминала опасността и да бъде скъсан мост заради придошла река. Управителят изрично каза, че заради доброто почистване на речното корито при това съоръжение не се е стигнало до големи щети.

Чанев сподели, че в Крумовград е имало 36 часа валежи и все още в по-ниските части на града се отводнява, за да може да се възстанови токът - засега не може да се работи за това именно заради водата.

Кратко обобщение на ситуацията - 24 населени места в общините Крумовград и Момчилград са без вода. В село Сливарка е имало критична ситуация – заради дъждовете и свличане на земна маса е била застрашена къща, наложило се е хората, живеещи в нея, да бъдат евакуирани. Към момента обаче няма бедстващи, увери Чанев.

