Турция построи в Кърджали една от най-големите джамии на Балканите

Една от най-големите джамии на Балканите беше открита в Кърждали.

На официална церемония беше прерязана лентата на новопостроения религиозен храм, а на събитието присъстваха десетки официални гости, представители на институции, духовници и граждани.

Стартът на строителството беше през 2015 г., като изграждането се осъществи с подкрепата на Република Турция.

Още: Турция възстановява две джамии у нас

"Исторически момент"

Откриването на храма е исторически момент, който символизира стремежа към изграждане на сплотено общество, основано на взаимно уважение и мирно съжителство, заяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн.

Той коментира, че събитието е от огромно значение значението както за мюсюлманската общност, така и за целия град.

"Тази джамия не е само архитектурно постижение, тя е символ на мирното съвместно съжителство и взаимно уважение между различните религиозни общности, които живеят в нашата община. В Кърджали всяка религия има своето място, а разбирателството и мирът са основните ценности, които споделяме заедно, мюсюлмани и християни", заяви кметът.

Още: Ислям или национализъм: Как Турция разширява влиянието си със стотици джамии в цяла Европа?

Мюмюн изрази благодарност към всички дарители, майстори, организации и институции, допринесли за реализирането на проекта, като отбеляза, че техният труд ще остане трайно записан в историята на града, предаде Фокус.

Огромен ислямски комплекс

Новата джамия е част от многофункционален ислямски комплекс с обща площ от 3600 кв.м. Тя има капацитет за над 1200 богомолци и е открита за богослужения от 2021 г. Комплексът разполага с конферентна зала за 150 души, трапезария за над 200 души, офиси на районното мюфтийство, учебни зали за курсове по Коран и подземен паркинг за 50 автомобила.

В архитектурно отношение храмът има две минарета, всяко с височина около 35 метра, множеството куполи и просторния вътрешен двор.

Още: Ердоган откри най-голямата джамия на Балканите

На церемонията присъстваха министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой, министърът на младежта и спорта Осман Ашкън Бак, ръководителят на Дирекцията по религиозните въпроси Сафи Арпагуш, посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък, генералният консул в Пловдив Емре Манав, представители на ДПС, главният мюфтия на България Мустафа Хаджи, районният мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди, областният управител Никола Чанев, общински представители и много граждани.