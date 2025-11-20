Студио Actualno:

Турция построи в Кърджали една от най-големите джамии на Балканите

20 ноември 2025, 10:25 часа 377 прочитания 0 коментара
Турция построи в Кърджали една от най-големите джамии на Балканите

Една от най-големите джамии на Балканите беше открита в Кърждали.

На официална церемония беше прерязана лентата на новопостроения религиозен храм, а на събитието присъстваха десетки официални гости, представители на институции, духовници и граждани.

Стартът на строителството беше през 2015 г., като изграждането се осъществи с подкрепата на Република Турция.

Още: Турция възстановява две джамии у нас

"Исторически момент"

Откриването на храма е исторически момент, който символизира стремежа към изграждане на сплотено общество, основано на взаимно уважение и мирно съжителство, заяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн.

Той коментира, че събитието е от огромно значение значението както за мюсюлманската общност, така и за целия град.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Тази джамия не е само архитектурно постижение, тя е символ на мирното съвместно съжителство и взаимно уважение между различните религиозни общности, които живеят в нашата община. В Кърджали всяка религия има своето място, а разбирателството и мирът са основните ценности, които споделяме заедно, мюсюлмани и християни", заяви кметът.

Още: Ислям или национализъм: Как Турция разширява влиянието си със стотици джамии в цяла Европа?

Мюмюн изрази благодарност към всички дарители, майстори, организации и институции, допринесли за реализирането на проекта, като отбеляза, че техният труд ще остане трайно записан в историята на града, предаде Фокус.

Огромен ислямски комплекс

Новата джамия е част от многофункционален ислямски комплекс с обща площ от 3600 кв.м. Тя има капацитет за над 1200 богомолци и е открита за богослужения от 2021 г. Комплексът разполага с конферентна зала за 150 души, трапезария за над 200 души, офиси на районното мюфтийство, учебни зали за курсове по Коран и подземен паркинг за 50 автомобила.

В архитектурно отношение храмът има две минарета, всяко с височина около 35 метра, множеството куполи и просторния вътрешен двор.

Още: Ердоган откри най-голямата джамия на Балканите

На церемонията присъстваха министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой, министърът на младежта и спорта Осман Ашкън Бак, ръководителят на Дирекцията по религиозните въпроси Сафи Арпагуш, посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък, генералният консул в Пловдив Емре Манав, представители на ДПС, главният мюфтия на България Мустафа Хаджи, районният мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди, областният управител Никола Чанев, общински представители и много граждани.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Джамия Кърджали Ерол Мюмюн
Още от Кърджали
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес