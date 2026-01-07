Войната в Украйна:

Наводнения в Крумовград и Кирково, цял квартал е под вода (ВИДЕО)

07 януари 2026, 17:53 часа 532 прочитания 0 коментара
Проливни дъждове през нощта срещу сряда предизвикаха наводнения в Източните Родопи. Речните нива рязко се повишиха, залети бяха сгради и земеделски площи, има свлачища и разрушени пътни участъци. Най-сериозно засегната е община Крумовград, щети са регистрирани и в Кирково. В община Момчилград е прекъснато водоподаването. Към момента няма данни за бедстващи хора.

Река Крумовица е достигнала критично ниво и е застрашила мост в Крумовград. "Наводнени са земеделски земи. Нямаме информация за бедстващи хора. В самия град са залети помпени станции, което вероятно ще доведе до проблеми с качеството на питейната вода от утре. В населените места има и наводнени пътища", заяви пред БНТ кметът Себихан Мехмед. По думите му, ако участъкът край моста не беше почистен наскоро, последиците щяха да бъдат още по-тежки. Още: Оранжев код за обилни валежи в Кърджали в четвъртък

Кирково

В община Кирково е паднала подпорна стена, а язовирът в село Тихомир е на около метър от преливния си ръб, съобщи областният управител на Кърджали Никола Чанев.

За утрешния ден прогнозата остава неблагоприятна, като за Кирково и Крумовград е обявен червен код за опасно време. Областният управител е задействал системата BG Alert и е призовал гражданите да избягват преминаване през наводнени пътища, подлези и залети мостове.

Ивайло Анев
