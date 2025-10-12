Войната в Украйна:

Косово в Родопите търси помощ: Свлачище заплашва живота на десетки семейства

12 октомври 2025, 08:38 часа 397 прочитания 0 коментара
Косово в Родопите търси помощ: Свлачище заплашва живота на десетки семейства

Жителите на родопското село Косово са притеснени, че пагубни условия могат да го „откъснат от света“. Според техните сигнали, инфраструктурата е в тежко състояние — пътища, които може да станат непроходими, и липса на ремонтиране на основни съоръжения.

Според местни жители, при лошо време селото често остава изолирано, без адекватен достъп до медикаменти, храна и спешна помощ. Някои от тях споделят, че вече правилно прогнозират ситуация, в която при екстремни условия селото няма да може да комуникира с външния свят или да привлече навременна подкрепа.

„Пътят ни става непроходим при дъждове — така, както сме сега, лесно може да се случи да останем сами“, заяви един от жителите, пред NOVA. 

Хората призовават местната власт и държавата да обърнат внимание на проблема, да инвестира в поправка на пътища и укрепване на мрежата за комуникация, за да се предотврати бъдеща изолация на общността.

ОЩЕ: Свлачище затвори пътя Русе - Бяла в посока Русе 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Свлачище Родопите
Още от Кърджали
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес