В Черни Вит ще се проведат фолклорни събори на народното творчество „От Тимок до Вита“

От 22 до 24 август в тетевенското село Черни Вит ще се проведе 6-ти Национален и 44-ри общински фолклорен събор „От Тимок до Вита”. Изданието е в памет на народния певец Марин Иванов, посветено на 80-годишнината от рождението му. Събитието ще бъде открито на фолклорната сцена в центъра на селото на 23 август от 10.00 ч., след което ще бъде дадено началото на конкурсната програма.

В събора могат да участват фолклорни състави, инструментални групи, индивидуални изпълнители, инструменталисти, певци, танцьори, групи за народни обичаи и разказвачи, представящи автентичен и обработен фолклор. Участниците са разпределени в три възрастови групи и девет категории.

Идеята да се организира събора се ражда в далечната 1980г. /осъществява се през 1981г./ и принадлежи на народния певец Марин Иванов, кмета на с. Черни Вит - Райко Райков, директора на училището - Павел Панчев и председателя на читалището - Марин Йотов. Провежда се в двора на училището под надслов "Празник на народното творчество", като идеята е да се представи фолклора на с. Черни Вит. На следващата година вече е Общински и се провежда на центъра на селото и така до днес. През 2004 година е именуван "От Тимок до Вита" на едноименния сборник на Васил Стоин. От 2019г., с решение на Общински съвет гр. Тетевен, става Национален.