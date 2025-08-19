Руски писател към Тръмп: Дори да му подарите вилата си в Мар-а-Лаго Путин просто не може да спре войната

Трябва да знаете, че Путин не може да сложи край на войната с Украйна, дори ако му дадете вилата си Мар-а-Лаго в Палм Бийч, кулата "Тръмп" в Ню Йорк и дузина от стиковете ви за голф. Такова предупреждение отправи руският писател Едуард Топол, емигрирал в Израел, в отворено писмо до американския президент Доналд Тръмп, публикувано на страниците на рускоезичното издание "Континент", което се издава в САЩ.
Ето какво още пише той в писмото си до американския държавен глава:
"Като автор на петдесет книги и дузина филми за Русия, считам, че съм в правото си да Ви информирам за следното, относно Путин. Трябва да знаете, че той не може да сложи край на войната.... И не защото не иска да си почине от войната, а защото не може."
Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции
И причината за това, пояснява руският писател, е, че Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази от учебника на пропагандиста Владимир Медински, който бе изпратен от Путин като преговарящ в Турция начело на руската делегация преди месеци. Медински, както е известно, е един от главните идеолози на официалната руско-националистическа интерпретация на историята, представена през призмата на целите на Кремъл, а не непременно базирана на реални исторически факти.
На Путин е добре известно, че поражението на Русия назад във времето във всяка от войните, които е губила, е водело до въстания и революции вътре в страната т.е. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Ето какво изброява писателят:
- "Завръщането на руските войски от Европа в Русия след победата над Наполеон води до антицарското въстание на декабристите през 1825 г.
- Поражението на Русия в Руско-японската война доведе до революцията от 1905 г.
- Бягството на един милион руски войници от руско-германския фронт по време на Първата световна война доведе до абдикацията на император Николай II и Февруарската революция от 1917 г.
- Мирът, подписан от Ленин с Германия, позволи на болшевиките да разстрелят цялото царско семейство.
- Със завръщането на съветските войски от Афганистан през февруари 1989 г. започва разпадането на СССР.
Знаейки това, Путин не може да прекрати войната с Украйна и да върне войските си у дома.
Само възможността през май 1945 г. да остави почти цялата си армия в Европа като окупационни войски помага на Сталин да избегне следвоенен преврат."
Путин няма избор освен да продължи войните, за да спаси кожата
"Ето защо Путин мечтае да окупира Украйна, както и балтийските държави, Финландия, Полша и др., за да държи армията си по-далеч от Москва. Той си спомня как 525 000 войници, завърнали се от Афганистан през 1989 г., се превърнаха в "афганистански" бандити, които тероризираха цялото население на СССР. И той знае какво ще се случи, ако милион и половина войници, които знаят как професионално да убиват, грабят и изнасилват, се върнат у дома от украинския фронт.
Войната с Украйна позволи на Путин да се отърве от два милиона от най-активните противници на режима си, които той принуди да бягат от Русия, а останалите млади руски мъже или изгони на фронта, или вербува в наказателни служби. Днес всяка война - с Украйна, с балтийските държави, с НАТО - и с когото и да е, е най-добрият начин да се принуди Русия да се подчини на Путин и неговата хунта."
По-нататък писателят изразява съжаление, че никой от обкръжението на Тръмп няма да му обясни тези известни факти от руската история.
"За съжаление, никой от вашите съветници няма да ви обясни това.
Не искам Путин - мошеник, крадец и убиец на милиони хора - да продължава нагло да ви заблуждава, да лъже и да заблуждава моя президент. Разбира се, не съм военен експерт или политолог, но съм писател с добра памет. Спомням си как Роналд Рейгън, Маргарет Тачър и папа Йоан Павел II успяха да свалят цената на петрола до 9 долара за барел, дадоха на афганистанците "Стингър"-и и по този начин спряха завземането на Афганистан от Москва, и унищожиха СССР."
Само така може да спрете Путин
Писателят завършва откритото си писмо със съвет към американския лидер:
"Ако искате да спрете Путин и имперските амбиции на поне половината от населението на Русия, тогава трябва да направите същото - да намалите цената на петрола до поне 25 долара за барел и да дадете на Украйна оръжието, което ще ѝ помогне да победи агресора. А що се отнася до желанието ви да установите американско-руски партньорски бизнес отношения, не на думи, а на практика това може да се случи след сто години или, като цяло, никога. Ако се интересувате защо, обадете ми се и ще ви обясня."
Тектът на писмото може да видите на този ЛИНК.