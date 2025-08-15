В Тетевен и Черни Вит бе отбелязан големият християнски празник Успение Богородично

На 15 август в гр. Тетевен и в с. Черни Вит бе отбелязан тържествено един от най-големите летни празници на православните християни – Успение на Пресвета Богородица, денят, посветен на смъртта на Божията майка или на успението ѝ. Според преданието на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото ѝ тяло.

В с. Черни Вит бе отбелязан храмовия празник на църквата „Успение Богородично“, а в град Тетевен, в близост до бившия ресторант „Ловен дом“, на оброка на Пресвета Богородица се проведе тържествена литургия от отец Борис. На събитието присъства и кмета на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева.