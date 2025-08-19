Мадуро разполага 4,5 милиона военни, след като САЩ удвоиха наградата за залавянето му

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви разполагането на 4,5 милиона представители на венецуелските милиции, компонент от Боливарските национални въоръжени сили, в цялата страна, след като Съединените щати удвоиха наградата за залавянето му, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„Тази седмица ще активирам специален план , включващ над 4,5 милиона милиционери, които да осигурят покритие на цялата територия на страната“, каза Мадуро в интервю по телевизията.

Той заяви, че милициите ще бъдат подготвени, активирани и въоръжени.

„Мирният план цели да се разположи целият капацитет на милициите“, добави той.

След изявлението на Мадуро, министърът на вътрешните работи, правосъдието и мира Диосдадо Кабельо заяви, че военни са разположени и в акваторията на Карибско море.

По-рано този месец САЩ удвоиха наградата си за информация, водеща до ареста на Мадуро, на 50 милиона долара, обвинявайки го в трафик на наркотици като ръководител на Картела на слънцата.

Съобщава се също, че САЩ са започнали да разполагат 4000 агенти, предимно морски пехотинци, във водите на Латинска Америка и Карибите за борба с наркокартелите, като засилват присъствието си със самолети, кораби и ракетни установки.

Информацията беше разкрита за първи път от телевизия Си Ен Ен, която се позова на два източника от американското министерство на отбраната, а по-късно беше потвърдена от местни медии.

Главният прокурор и министър на правосъдието на САЩ Пам Бонди подчерта в интервю за телевизия „Фокс Нюз“ изземването на активи на стойност 700 милиона долара, които тя свързва с Мадуро.

САЩ отказаха да признаят Мадуро за победител в последните два президентски вота и не го признават за президент на Венецуела.