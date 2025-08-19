"Путин иска да сключи сделка заради мен": Данни, че Русия вече страда с новите войници (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Мисля, че (Путин) иска да сключи сделка заради мен. Разбираш ли? Колкото и безумно да звучи". Думите са не на кого да е, а на американския президент Доналд Тръмп. Те бяха прошепнати на френския президент Еманюел Макрон по време на снощната серия от срещи в Белия дом, но бяха уловени от телевизионни микрофони – Още: Гаранции за сигурност и среща с Путин: Посланията на Зеленски след разговорите с Тръмп (ВИДЕО)

Trump on Putin:



I think he wants to make a deal for me. Do you understand? As crazy as it sounds.pic.twitter.com/acTB8cU6dI — Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

Сделка или не?

Думите на Тръмп за сделката за мир в Украйна обаче имат различно тълкуване. Бившият посланик на САЩ в НАТО Иво Даалдер коментира пред Politico, че външната политика на Тръмп е подчинена не на друго, а на желанието му да спечели Нобелова награда за мир. За Тръмп мирът в Украйна значи "спиране на боевете" - какви обаче ще са последствията е съвсем друг въпрос. Даалдер напомни как американският президент се похвали, че спрял 6 войни – да не би в Газа войната да е спряла, попита бившият американски посланик в НАТО.

Специално за гаранциите за сигурност за Украйна всички европейски лидери казаха на Тръмп, че такива и то стабилни трябва да има, при това в стила на член 5 от Договора за НАТО – британският премиер Киър Стармър беше пример как още преди срещата заяви, че „мир трябва да има, но да го направим както трябва“. Европа говори пак и за примирие, преди да има истински преговори за мир – но Тръмп тук не се съгласи, обяснявайки как докато решавал "6 войни", нямало спиране на военните действия и това не му попречило – Още: Американски войници в Украйна: Тръмп даде първи отговор (ВИДЕО)

🗣 Starmer: “I’m on my way to Washington to meet Trump, Zelenskyy, and other leaders. Here’s why”



UK Prime Minister Keir Starmer recorded a video from the plane, outlining the purpose of his visit to the United States and what he expects from today’s meeting with world leaders. pic.twitter.com/VC838uMTeV — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2025

Преди срещите в Белия дом впечатление направи и интервю на Джейк Съливан, съветника по национална сигурност на предишния американски президент Джо Байдън. Накратко – Съливан обясни, че разбира се дипломация с Русия трябва да има, но срещи като тези в Аляска трябва да бъдат внимателно подготвени, да има и да бъдат изградени условия, за да имат успех. Тръмп не постигна на срещата с Путин в Аляска примирието, за което говореше, подчерта Съливан – и по-късно, снощи в Белия дом Тръмп спря да говори за примирие, а повтаряше само как мир може да бъде постигнат и докато се водят постоянни бойни действия. "Не искахме да постелем червения килим за Путин да дойде в Америка – той да дойде и да си тръгне без да има никакъв ясен ангажимент да спре войната". Показателно е, че вчера говорителката на руското МВнР Мария Захарова директно пак каза, че Русия категорично не е съгласна да има какъвто и да е чужд военен контингент в Украйна, включително мироопазващ:

💥 Ex-Biden advisor: We didn’t hold a summit with Putin — and judging by Alaska, we were right



Jake Sullivan, in an interview with ABC News, gave a powerful speech in response to a journalist’s question about why Biden never tried to organize talks with Putin.



Highly recommend… pic.twitter.com/f0fWpWLu2g — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2025

Къде обаче ще свърши в крайна сметка Тръмп? Лош сигнал изпрати кореспондентът за Белия дом на Fox News Питър Дуси. Fox News е единствената голяма американска телевизия, открито подкрепяща Тръмп. Дуси зададе въпрос на Володимир Зеленски, с който би се гордял всеки руски пропагандист: "Готов ли сте да продължите да пращате украински войници на смърт за още няколко години или сте готов да преначертаете картите"? Украинският президент благодари за въпроса и беше лаконичен – трябва да спрем войната и имаме нужда от помощта на Съединените щати. Показахме, че сме силни хора, добави той:

Doocy asks Zelenskyy an insanely loaded question: "Are you prepared to keep sending Ukrainian troops to their deaths for another couple years, or are you going to agree to redraw the maps?" pic.twitter.com/jXauvTc5kS — Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2025

Познато, снощи Тръмп каза и друга коронна реплика – тази за "седмица-две". Сега той заяви, че след толкова време щяло да се знае може ли да се сложи край на войната в Украйна или „тази ужасна война ще продължи“:

“In a week or two, we’ll know whether we’ll resolve this, or whether this terrible war will continue.” – Trump. pic.twitter.com/c83WThFu9R — WarTranslated (@wartranslated) August 18, 2025

За среща между Зеленски и Путин, многозначителен беше коментарът на германския канцлер Фридрих Мерц. Среща може да има до 2 седмици, ако Путин има смелостта да дойде, каза той. Публично досега Кремъл не пое ангажимент за такава среща, отбеляза и ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – Още: Путин продължава да шикалкави за директна среща със Зеленски

This time there were no public scandals: talks were held at the White House with Trump, Zelensky and European leaders who came to support the President of Ukraine 🇺🇸🇺🇦🇪🇺



Here are the key takeaways:



✅ Trump promised Ukraine security guarantees from Europe “in coordination” with… pic.twitter.com/DvJ5TfG347 — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Много показателен колко трудно почва да става за Русия да продължава войната в Украйна е материал на руското опозиционно издание "Важни истории". В него се посочва, че набирането на нови войници с договор с руското военно министерство е паднало до най-ниското си ниво от две години насам. Става въпрос за второто тримесечие на 2025 година. Тогава са платени пари на 37 900 души – бонуси за сключване на договор, което е 2,5 пъти по-малко за същия период на 2024 година. Тогава премии са платени на 92 800 души. Главна причина изглежда е все по-трудното осигуряване на пари за бонуси и заплати за войници – вече има поредна корекция в руския държавен бюджет за това, от 381,5 млн. долара на 455,3 млн. долара. Все по-често руското военно министерство привлича войници през регионалните власти – те да плащат бонуси. За първото полугодие на 2025 година така е могло да бъдат привлечени 191 000 войници – това е възможното число на база данните за бюджетите на руските регионални власти, а не реално постигнатото, става ясно от материала на "Важни истории".

Russia focused on capturing Donetsk Oblast but managed to take only 5100 km² in 30 months.

They aren't even halfway there with 6500km2 yet to be grind. pic.twitter.com/LdCvHZM3jd — Vitaly (@M0nstas) August 18, 2025

Иначе почти няма промяна в интензивността на военните действия на дневна база. За 18 август по официални украински данни са станали 186 бойни сблъсъка. Това е само с 4 повече спрямо 17 август. Руснаците са хвърлили 162 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. 10 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 18 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5350 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 200 снаряда повече. Руската армия е използвала 5489 FPV дрона, което е с около 350 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-тежко – там са спрени 67 руски пехотни атаки за последните 24 часа по официалните украински данни. Още 29 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление. 26 са руските пехотни атаки в Лиманското направление, още 10 е имало в съседното на север Купянско направление и други 10 в Харковска област, на север от Купянск. За втори пореден ден боевете по границата между Белгородска и Харковска област, както и във Вовчанск, са повече, отколкото тези в пограничния район на Суми и Курска област. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски коментира пред РБК-Украйна, че Русия прехвърля сили от Суми и Курск към Запорожието, концетрира и все повече резерви в Покровското направление. "В Сумска област врагът, може да се каже, беше победен", казва Сирски.

AI? No it’s not. Russian media is circulating footage of Russians assaulting Ukrainian positions in Zaporizhzhia while carrying an American flag. A pathetic propaganda stunt that only underscores Moscow’s desperation. pic.twitter.com/lvMMMaib3A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 18, 2025

Специално за критичния район на север от Покровск, към Добропиля (Добро поле) украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец съобщава, че предните руски щурмови групи са изтласкани по-далеч от пътя Добропиля – Краматорск. Машовец смята, че за момента това е необратима за руснаците тенденция и командването на Осма общовойскова руска армия ще се съсредоточи отново в опитите си да превземе Родинско, пак на северния фланг на Покровск, но по-на юг т.е. да бъде превзета агломерацията на Мирноград. Западно от нея върви логистичната връзка за Покровск откъм Добропиля и Краматорск. А украинците вече са овладели селата Дорожно и Никаноровка, като са изтикали руснаците на изток, между Родинско и Билецко. Самото Родинско продължава да е зона на боеве, без да има сигурен контрол от която и да е от двете страни. Добрата новина за украинската армия е, че тя е овладяла няколко важни позиции северно от Родинско, горски пояси. Сирски коментира, че напредъкът на руски щурмови групи с 10-12 километра при Добропиля е бил подпомогнат от терена - много насечен, с доста растителност, а и Украйна няма възможност за плътна защитна линия навсякъде. Той дори споделя, че заради неточни доклади от командири на място е почнал да прави проверки с информация в алтернативни източници като канала Deep State, за да може да елиминира фалшивата информация и да взема адекватни решения. Боевете са динамични, данните – противоречиви, отвръща задочно руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

12. Zolotyi Kolodyaz, mid AUG

More scenes from here via Air Assault Forces after its recapture by🇺🇦79th Air Assault Bde.

UAF shells a🇷🇺presence at a building in the west of the village.

Also at 0:43 there are in fact 3🇷🇺POWs taken, I missed this in tweet 7.https://t.co/XGH1Hz1JVO pic.twitter.com/b055arPtfW — Dan (@Danspiun) August 18, 2025

93rd Mechanized Brigade MRL Shelling outside of Kucheriv Yar, Donetsk



Around 48.517628, 37.301007@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/e9pSLolhHX — PJ "giK" (@giK1893) August 18, 2025

На юг от Покровск, Константин Машовец отчита 200-300 метра руски напредък към Молодецко, през линията с Удачно. В село Зверово руснаците се бранят. Машовец обаче предупреждава – още по-на юг, в Новопавловското направление, руската армия напредва с по 4-5 квадратни километра на ден и действа на широк фронт. А генерал Сирски вижда това направление като основна бъдеща сцена на опит за масирано руско настъпление.

За Лиманското направление Машовец посочва, че руснаците развиват пробива си през село Торско вече в Серебрянския горски парк, на около 4 квадратни километра, но украинската армия е ликвидирала руски щурмови групи на западния бряг на река Жребец, при село Заречно. Отделно, засега няма бърз руски пробив и при Карповка, и при Редкодъб (Ридкодуб), и по линията Грековка – Дружелюбовка. А в Северското направление, от юг на Серебрянския парк, руснаците досега са превзели само Ивано-Даровка – далеч по-важните линии към Северск от Верхнокамянско, Григоровка и Виймка си остават на досегашното положение, без руски контрол и напредък.

Още по-на юг, при Часов Яр няма никакво развитие що се отнася до руско настъпление към Дружковка и Константиновка, твърди украинският военен анализатор. Единствено от юг руската армия вече е при канала "Северски Донец – Донбас" по мининаправленията Клещеевка – Предтечино и Андреевка – Бела гора, но той е използван от украинските сили като препятствия за по-ефективна отбрана. Бела гора е атакувана от руснаците и откъм Торецк, но няма руски позиции в селото, казва Машовец. И добавя, че от южната страна на язовира Клебан-Бик руската армия още не успява да се укрепи по пътя Н-20, по който се стига до Константиновка.

В близко бъдеще ни очаква ожесточено клане за Константиновка, Купянск, Покровск и Мирноград, защото руснаците ще се опитат да поемат контрола над тези градове, а ние ще се опитаме да ги държим под наш контрол, докато не се формира окончателната фронтова линия. Такава е оценката на украинския военен телеграм канал "Офицер".

Още: Какофонията на Тръмп и Уиткоф: Реалната военна сила на Русия и силата на Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)