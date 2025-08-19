Макрон с капан за Путин: Има идея къде да е срещата със Зеленски

Обявената среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин трябва да се проведе в Европа, заяви президентът Еманюел Макрон, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. Повече от хипотеза, това е дори колективна воля“, заяви държавният глава в интервю, излъчено във вторник сутринта по LCI. „Това ще бъде неутрална страна и затова може би Швейцария, аз предлагам Женева, или друга страна. Последният път, когато имаше двустранни разговори, беше в Истанбул “, припомни той.

Капанът

Всъщност среща в Европа и конкретно в Женева - би означавала, че Путин евентуално може да бъде арестуван.

Международният наказателен съд (МНС) издаде международна заповед за арест на Владимир Путин през март 2023 г. за военното престъпление „незаконно депортиране“ на украински деца.

Руският диктатор обаче не беше изложен на риск да бъде арестуван в Аляска, тъй като Съединените щати не са ратифицирали Римския статут, международният договор, с който е създаден МНС. Това обаче не важи за Женева, тъй като Швейцария е подписала Римския статут. ОЩЕ: Ето кой се моли за Путин (СНИМКА)

Суверенитета на Украйна

По отношение на сигурността на Украйна, Макрон обяви организирането, заедно с Обединеното кралство, на среща, която започва този вторник по обяд, на „коалицията на желаещите“, „30-те държави, работещи по гаранциите за сигурност, за да бъдат информирани за решенията“. „В процеса на това ние започваме конкретна работа с американците и затова, от утре, нашите дипломатически съветници, министри и началници на кабинети ще започнат работа, за да видят кой какво е готов да направи". ОЩЕ: "Никакви земи" и "Крим е Украйна": Ясни са изходните позиции преди срещите в Белия дом