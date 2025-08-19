Напук на думите на Гонзо: БФС дължи пари на националите още от миналата година

Българският футболен съюз дължи пари на футболистите от националния отбор. Това съобщиха колегите от „24 часа“. Според информациите два различни източника са потвърдили, че момчетата на Илиан Илиев имат да получават пари за повиквателни още от миналата година. Въпросните суми не са били изплатени на играчите навреме и те продължават да чакат. Твърдението идва напук на думите на президента на БФС Георги Иванов, че под негово ръководство финансовото състояние на централата значително се е подобрило.

Националите още не са си получили парите от повиквателни

За последно националният отбор на България игра контрола срещу състава на Гърция. „Лъвовете“ обаче се представиха много слабо и отстъпиха пред елините с 0:4. Това вбеси президента на БФС Георги Иванов. Феновете и специалистите у нас пък призоваха футболистите на Илиан Илиев да бъдат глобени за резила като върнат парите за повиквателни, които са получили. Оказа се обаче, че те са били глобени под някаква форма, тъй като все още не са си получили парите от миналата година.

БФС загуби и делото срещу Кръстаич

Вчера пък се появи информация, че БФС е изгубил делото срещу бившия национален селекционер на България Младен Кръстаич и неговите помощници. Тя бе разпространена от Георги Градев, който дори публикува и документи след заседанието на Спортния арбитражен съд в Лозана. От тях става ясно, че футболният съюз ще трябва да плати на Кръстаич и неговите помощници 312 хиляди евро под формата на компенсация заради прекратените им договори.

ОЩЕ: "След години клубовете ще ни благодарят! Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола"