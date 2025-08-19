Зеленски благодари 4 пъти за 10 секунди. А журналистът подигравчия му направи комплимент

Анализите на вчерашната среща между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще отекват още дълго. Действително този път за разлика от предишния през февруари 2025 г. и двете страни положиха усилия да не се нервират взаимно и срещата премина с широки усмивки, потупвания по рамото и комплименти. Зеленски си бе взел бележка колко държат Тръмп и подчинените му на специално натъртване на благодарностите и в рамките на първите 10 секунди от изказването си му благодари цели четири пъти. Това преброиха от CNN.

Ето въпросното изказване, за да прецените сами:

"Благодаря ви за поканата и много ви благодаря за вашите усилия, лични усилия, за да спрете убийствата и да спрете тази война. Благодаря ви, че използвахте тази възможност, много благодаря на съпругата ви."

Без всякакво съмнение всички съюзници и партньори, всички, които застанаха до Украйна в защитата й срещу бруталната и с нищо непредизвикана агресия на Русия, които й помагат с военна, хуманитарна и финансова помощ, заслужават благодарности. Но всъщност да не забравяме, че САЩ бяха един от гарантите по Будапещенския меморандум от 1994 г., когато Украйна - по онова време третата в света ядрена сила (след Вашингтон и Москва), предаде на Руската федерация ядрените си оръжия и се присъедини към Договора за неразпространение на ядрените оръжия. Тогава именно САЩ бяха един от гарантите по договора, които поеха отговорност за зачитане на суверенитета и границите на Украйна. В този смисъл помощта на САЩ след като Русия (също гарант по Будапещенския меморандум!) наруши този договор и нападна Украйна, е нещо, което Вашингтон бе длъжен да направи, за да изпълни поетите ангажименти.

Но да се върнем на срещата в Белия дом. Друга медия, Sky News, също отбелязва днес, че контрастът със срещата от февруари е толкова силен, че дори го определя като "фрапиращ". И не пропуска да обърне внимание, че същият репортер, който започна скандала през февруари, Брайън Глен, направи този път комплимент на Зеленски.

Също така Тръмп показа уважение към гостите си като дори им организира кратка обиколка из Крос Хол, церемониалният коридор на първия етаж на резиденцията, където са изложени портретите на всички американски президенти. В символичния си жест той бе придружен от ръководителя на протоколната служба Моника Кроули, отбелязват издания.