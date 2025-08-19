Официално: ЦСКА разкара скандалджия, който скъса нервите на Керкез с непрофесионалното си поведение

ЦСКА се раздели с крило, което скъса нервите на треньора Душан Керкез и ръководството на клуба с непрофесионалното си поведение. Става въпрос за 28-годишния флангови футболист Зюмюр Бютучи. Новината бе съобщена официално от „армейците“. Според информациите двете страни са прекратили договора помежду им по взаимно съгласие. Това означава, че „червените“ няма да плащат обезщетение на косовския национал, който вече е свободен да си търси нов отбор, в който да продължи кариерата си.

Зюмюр Бютучи вече не е част от ЦСКА

Зюмюр Бютучи си навлече гнева на всички в ЦСКА, след като влезе в конфликт със своя съотборник Фьодор Лапухов по време на тренировка. След това фланговият футболист се скара и с Душан Керкез, който го извади от първия отбор на „армейците“. Шефовете на „червените“ пък обявиха, че решението на босненския специалист е взето заради „нарушаване на дисциплината, както и заради поведение, което е несъвместимо с професионалните стандарти и вътрешния ред в клуба“.

Крилото най-вероятно ще се завърне в един от бившите си отбори

Бютучи пристигна в ЦСКА в началото на септември 2024 година. Той подсили тима без трансферна сума, тъй като бе свободен агент от няколко месеца. Националът на Косово изигра общо 20 мача за „армейците“ във всички турнири, в които се отчете с пет попадения, а също така направи и две асистенции. Очаква се Зюмюр Бютучи да се завърне в един от бившите си клубове – норвежкия Викинг.

Междувременно стана ясно, че още едно крило на ЦСКА е на изхода.