В кои от договорките между Тръмп-Зеленски ще се реши войната: Анализ на експерти

Най-важното оттук нататък са териториите, защото руснаците искат украинската армия да се оттегли от Донецк. Украинците не са съгласни, защото в Донецк има градове-крепости, които ако бъдат превзети от руснаците, то на тях ще им се открие пътят към Николаев, Харков и Одеса. Това заяви международният анализатор Огнян Дъскарев пред БНТ след срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски във Вашингтон.

Идва ли мирът във войната?

Според него Зеленски иска прекратяване на войната, за да бъдат прекратени набезите на руснаците към Донецк.

Журналистът Владимир Йончев заяви, че украинският държавен глава Володимир Зеленски в много късен час даде пресконференция и изброи какви са договорките с Доналд Тръмп. Първите две най-важни точки са гаранциите, които получава Украйна, след това връщане на отвлечените от Русия деца, цивилни граждани и военнопленници. Третата важна точка за Зеленски е срещата с руския диктатор Владимир Путин. Зеленски разчита на силата на президента на САЩ Доналд Тръмп да убеди Путин да седне на масата за преговорите. Последният най-важен въпрос, е въпросът за териториалните отстъпки, коментира Йончев.

Според журналиста, основното е, че войната ще бъде замразена по военната граница, но въпросът е къде точно протича военната граница. Замразяването на конфликта ще стане в окопите, като са възможни и териториални отстъпки, добави журналистът.

Още: Гаранции за сигурност и среща с Путин: Посланията на Зеленски след разговорите с Тръмп (ВИДЕО)