В кои от договорките между Тръмп-Зеленски ще се реши войната: Анализ на експерти

Най-важното оттук нататък са териториите, защото руснаците искат украинската армия да се оттегли от Донецк. Украинците не са съгласни, защото в Донецк има градове-крепости, които ако бъдат превзети от руснаците, то на тях ще им се открие пътят към Николаев, Харков и Одеса. Това заяви международният анализатор Огнян Дъскарев пред БНТ след срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски във Вашингтон.
Идва ли мирът във войната?
Журналистът Владимир Йончев заяви, че украинският държавен глава Володимир Зеленски в много късен час даде пресконференция и изброи какви са договорките с Доналд Тръмп. Първите две най-важни точки са гаранциите, които получава Украйна, след това връщане на отвлечените от Русия деца, цивилни граждани и военнопленници. Третата важна точка за Зеленски е срещата с руския диктатор Владимир Путин. Зеленски разчита на силата на президента на САЩ Доналд Тръмп да убеди Путин да седне на масата за преговорите. Последният най-важен въпрос, е въпросът за териториалните отстъпки, коментира Йончев.
Според журналиста, основното е, че войната ще бъде замразена по военната граница, но въпросът е къде точно протича военната граница. Замразяването на конфликта ще стане в окопите, като са възможни и териториални отстъпки, добави журналистът.
