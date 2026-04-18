Правителството на Гюров:

Ансамбълът на България завърши на 8-мо място в многобоя, но е на финал на Световната купа по художествена гимнастика

18 април 2026, 21:08 часа
Ансамбълът на България по художествена гимнастика завърши на осмо място в класирането на многобоя на Световната купа в Баку. По този начин родните грации си осигуриха участие на на финала в надпреварата на композиция с три обръча и два чифта бухалки на надпреварата.

Победител в многобоя стана ансамбълът на Израел

Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Saturday, April 18, 2026

Във втория състезателен ден тимът показа стабилност и характер. След колебанията в първия ден, грациите реагираха по най-добрия възможен начин и показаха качествата си. София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова изиграха силно смесеното си съчетание и получиха оценка от 27.400 точки (трудност 13.200, артистичност 7.600, изпълнение 6.600).

С общ сбор от 48.550 точки българският тим зае осмо място в многобоя и си осигури място на финала на съчетанието с обръчи и бухалки с втори по сила резултат след Израел. Грешките в първия състезателен ден на пет топки (21.150 точки) се оказаха решаващи за крайното подреждане.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Шампион в многобоя стана Израел с общо 54.300 точки, пред Испания с 54.050 и Русия (неутрален статут) с 52.900.

Съдия за България при ансамблите е Християна Тодорова, която днес беше в панела за трудност с уред. Утре предстоят финалите при ансамблите и при жените с участието на Стилияна Николова.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Художествена гимнастика Световна купа по художествена гимнастика Български ансамбъл по художествена гимнастика
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес