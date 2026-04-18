Ансамбълът на България завърши на 8-мо място в многобоя, но е на финал на Световната купа по художествена гимнастика

Ансамбълът на България по художествена гимнастика завърши на осмо място в класирането на многобоя на Световната купа в Баку. По този начин родните грации си осигуриха участие на на финала в надпреварата на композиция с три обръча и два чифта бухалки на надпреварата.

Победител в многобоя стана ансамбълът на Израел

🇧🇬 Реакция на шампиони: Българският ансамбъл се върна в играта в Баку!

Във втория състезателен ден тимът показа стабилност и характер. След колебанията в първия ден, грациите реагираха по най-добрия възможен начин и показаха качествата си. София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова изиграха силно смесеното си съчетание и получиха оценка от 27.400 точки (трудност 13.200, артистичност 7.600, изпълнение 6.600).

С общ сбор от 48.550 точки българският тим зае осмо място в многобоя и си осигури място на финала на съчетанието с обръчи и бухалки с втори по сила резултат след Израел. Грешките в първия състезателен ден на пет топки (21.150 точки) се оказаха решаващи за крайното подреждане.

Шампион в многобоя стана Израел с общо 54.300 точки, пред Испания с 54.050 и Русия (неутрален статут) с 52.900.

Съдия за България при ансамблите е Християна Тодорова, която днес беше в панела за трудност с уред. Утре предстоят финалите при ансамблите и при жените с участието на Стилияна Николова.

