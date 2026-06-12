Формула 2: Кога и къде да гледаме Никола Цолов в квалификацията преди Гран При на Барселона?

Петият кръг на Формула 2 започва днес, на 12 юни, а българският пилот Никола Цолов влиза в него като втори, но само на една точка зад лидера Габриеле Мини. Българският лъв спечели любимото си Гран при на Монако, след което активът му набъбна до 62 пункта. Този уикенд ще се проведе Гран при на Барселона, а за да се определи кой от каква позиция ще стратира, първо трябва да видим резултатите от квалификацията.

Квалификация за Гран при на Барселона: Начален час и ТВ

За разлика от Гран при на Монако, когато свободната тренировка и квалификацията бяха в два последователни дни, в Барселона те ще бъдат събрани в рамките на няколко часа. В спортната секция на Actualno.com можете да прочетете кога и къде да гледате свободната тренировка за Гран при на Барселона. А няколко часа след нея ще започне и квалификацията. Спринтът и основното състезание за Гран при на Барселона ще се проведат съответно в събота и неделя.

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В колко часа е квалификацията за Гран при на Барселона?

Квалификацията, след която ще се оформи решетката преди старта на основното състезание за Гран при на Барселона е насрочена за днес, с начален час 16:55 ч. българско време.

Коя телевизия ще излъчи квалификацията?

Квалификацията за Гран При на Барселона ще бъде предавана пряко по българската телевизия. А каналът, по който ще бъде излъчена е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате квалификацията на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

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