Страхотна Стилияна Николова взе бронз от Световната купа по художествена гимнастика

18 април 2026, 18:06 часа 175 прочитания 0 коментара
Снимка: Фейсбук страница на БФХГ / Анна Недкова
Страхотна Стилияна Николова взе бронз от Световната купа по художествена гимнастика

Стилияна Николова спечели бронзов медал в многобоя и ще играе на всичките четири финала на отделните уреди Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан). Световната и европейска вицешампионка от миналата година изигра силен многобой и завърши трета с актив от 114.050 точки.

Ева Брезалиева завърши на 21-ва позиция в многобоя

Възпитаничката на Валентина Иванова демонстрира висока класа на всички уреди, като даде първи по сила резултат на обръч - 29.800 точки (трудност 13.900; артистичност 8.100; изпълнение 7.800), както и първи по сила резултат на топка - 28.750 (12.900; 8.050; 7.800). Българката се нареди седма на бухалки с 28.000 (12.900; 7.950; 7.150) и пета на лента с 27.500 (12.100; 7.850; 7.550), с което си осигури участие във финалите и на четирите уреда утре.

Ева Брезалиева

Втората родна представителка Ева Брезалиева се класира на 21-а позиция в многобоя със 103.150 точки. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е 14-а на обръч с 26.650 (12.400; 7.250; 7.050), зае 27-а позиция на топка с 24.550 (10.600; 7.500; 6.450), 17-а на бухалки с 27.050 (11.800; 7.800; 7.450) и 27-а на лента с 24.900 (11.100; 7.550; 6.550). Въпреки колебанията, Брезалиева показа характер и потенциал.

Стилияна Николова спечели бронзов медал в многобоя и ще играе на всичките четири финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку. Съдия за България в индивидуалната надпревара е Филипа Филипова, която беше част от панела за изпълнение на лента. Финалите на отделните уреди са в неделя, 19 април.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Художествена гимнастика Световна купа по художествена гимнастика Ева Брезалиева Стилияна Николова
