ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 12.06.2026

Спортът на телевизионните екрани днес ще бъде много и разнообразен. Световното първенство по футбол вече започна и феновете ще могат да наблюдават пряко срещата между тимовете на домакина Канада и Босна и Херцеговина. Освен футбол програмата е изпълнена с много волейболни срещи, тенис, лека атлетика, колоездене и моторни спортове. След като стана шампион на Гран При на Монако, родният лъв Никола Цолов ще атакува Гран при на Барселона. Тренировката и квалификациите ще бъдат излъчвани пряко по телевизията.

Ето какво можете да гледате днес:

10.00 Петобой, световна купа - БНТ 3

10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Барселона - Диема спорт 3

11.30 Волейбол, Украйна - Куба - МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Щутгарт - МАХ Спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Хертогенбош - МАХ Спорт 1

12.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Барселона - Диема спорт 3

13.30 Петобой, световна купа - БНТ 3

14.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Барселона - Диема спорт 3

15.00 Волейбол, Япония - Полша - МАХ Спорт 2

16.00 Формула 3, квалификация за Гран при на Барселона - Диема спорт 3

16.20 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, шести етап, мъже - Евроспорт 1

17.00 Формула 2, квалификация за Гран при на Барселона - Диема спорт 3

17.00 Петобой, световна купа - БНТ 3

18.00 Формула 1, втора квалификация за Гран при на Барселона - Диема спорт 3

18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, крос кънтри на късо трасе, жени - Евроспорт 1

19.15 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, крос кънтри на късо трасе, мъже - Евроспорт 1

19.30 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Барселона - Диема спорт 3

22.00 Канада - Босна и Херцеговина - БНТ 3

22.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, втори ден - Евроспорт 2

23.00 Волейбол, Германия - САЩ - МАХ Спорт 3

04.00 САЩ - Парагвай БНТ 1, БНТ 3