ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 12.06.2026

Спортът на телевизионните екрани днес ще бъде много и разнообразен. Световното първенство по футбол вече започна и феновете ще могат да наблюдават пряко срещата между тимовете на домакина Канада и Босна и Херцеговина. Освен футбол програмата е изпълнена с много волейболни срещи, тенис, лека атлетика, колоездене и моторни спортове. След като стана шампион на Гран При на Монако, родният лъв Никола Цолов ще атакува Гран при на Барселона. Тренировката и квалификациите ще бъдат излъчвани пряко по телевизията.
Ето какво можете да гледате днес:
10.00 Петобой, световна купа - БНТ 3
10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Барселона - Диема спорт 3
11.30 Волейбол, Украйна - Куба - МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Щутгарт - МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Хертогенбош - МАХ Спорт 1
12.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Барселона - Диема спорт 3
13.30 Петобой, световна купа - БНТ 3
14.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Барселона - Диема спорт 3
15.00 Волейбол, Япония - Полша - МАХ Спорт 2
16.00 Формула 3, квалификация за Гран при на Барселона - Диема спорт 3
16.20 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, шести етап, мъже - Евроспорт 1
17.00 Формула 2, квалификация за Гран при на Барселона - Диема спорт 3
17.00 Петобой, световна купа - БНТ 3
18.00 Формула 1, втора квалификация за Гран при на Барселона - Диема спорт 3
18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, крос кънтри на късо трасе, жени - Евроспорт 1
19.15 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, крос кънтри на късо трасе, мъже - Евроспорт 1
19.30 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Барселона - Диема спорт 3
22.00 Канада - Босна и Херцеговина - БНТ 3
22.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, втори ден - Евроспорт 2
23.00 Волейбол, Германия - САЩ - МАХ Спорт 3
04.00 САЩ - Парагвай БНТ 1, БНТ 3