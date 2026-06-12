Легендарният Йордан Йовчев, който е депутат при Радев, вече напусна "Национална спортна база"

Депутатът от "Прогресивна България" и четирикратен олимпийски медалист по гимнастика Йордан Йовчев напусна Съвета на директорите на "Национална спортна база" ЕАД (НСБ), стопанисваща най-големите спортни имоти на България. На негово място в борда е назначен бившият му съотборник в националния отбор Красимир Дунев. Преди няколко дни спортният министър Енчо Керязов обяви на пресконференция, че легендарният ни спортист вече е подал заявление за напускане, но заради технологичното време това вероятно не било отразено в регистрите.

Повод за думите му стана въпрос, зададен от вестник "Сега", които го попитаха счита ли за уместно присъствието в борда на Йовчев, който вече е депутат от управляващата партия.

От 10 юни смяната вече е заявена в Търговския регистър. Заповедта на Керязов е от 27 май, а задължителните декларации и документи, които Красимир Дунев трябва да подаде, са от 8 юни.

Снимка: Йордан Йовчев, БГНЕС

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Самият Дунев, както и Йордан Йовчев, продължават да са в ръководството на федерацията по гимнастика. Първият е президент, а вторият - генерален секретар.

Промените в дружествата, стопанисващи спортни имоти

Служебният спортен министър Димитър Илиев през април направи промени в трите държавни дружества, стопанисващи спортни имоти. Постовете си запазиха само трима - Пламен Манолов и Йордан Йовчев в НСБ, както и Сашко Везенков в "Сердика спортни имоти". В "Академика 2011" бяха сменени всички директори.

Основен директор на НСБ е Пламен Манолов - от 2014 г.

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