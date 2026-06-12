От коя позиция ще започне Никола Цолов в Гран при на Барселона: Програма на състезанието от Формула 2 | дати | часове | телевизия

След двете тежки наказания и разочароващите 0 точки в Монреал, Никола Цолов се завърна на любимата си писта в Монте Карло и затвърди доминацията си там. Той спечели Гран при на Монако и с 26 точки от основното състезание и 1 точка от спринта се изкачи до второто място във временното класиране на Формула 2. Първият Габриеле Мини е само на 1 точка пред Българския лъв и в Гран при на Барселона Никола Цолов ще опита да се завърне на върха. А днес, на 12 юни, ще разберем от коя позиция ще започне Българския лъв в основното състезание

Програма за Гран при на Барселона: дата, начален час и телевизия

Никола Цолов беше паднал до третото място, след като беше наказан и записа 0 точки в Гран при на Монреал. Тогава с 35 точки, изоставаше доста от лидера Габриеле Мини, който имаше 57 пункта. Но след невероятната победа в Монако, Българиският лъв събра общо 62 точки и сега е само на 1 зад Мини. Сега за Никола Цолов и другите пилоти от Формула 2 предстои Гран при на Барселона, където българинът има всички шансове да се върне на върха на временното класиране. В каталунската столица състезателите ще мерят сили от 12 до 14 юни.

В пълната програма на Българския лъв можете да видите повече информация за сезон 2026 на Никола Цолов във Формула 2.

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В кой ден и от колко часа ще дават тренировката и квалификацията за Гран при на Барселона

Във Формула 2 Гран при на Барселона се провежда за пръв път през 2017 г. Неговата дължина е 4.657 км, а пилотите трябва да завъртят 37 обиколки в основното състезание. Това се равнява на 172.309 км. Първият ден от програмата на петия кръг на Формула 2 е петък, 12 юни. Тогава ще се проведе свободната тренировка за Гран при на Барселона, с начален час 12:05 ч. българско време. Тя ще бъде излъчена пряко в българския телевизионен ефир, а каналът, който ще предава е Diema Sport 3.

Отново на 12 юни ще се състои и квалификацията за Голямата награда на Барселона. А резултатите от нея ще определят от кое място ще стартира Никола Цолов в основното състезание. Тя е с начален час 16:55 ч. българско време и ще бъде предавана пряко по телевизията, отново в канала на Diema Sport 3.

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Кога и къде да гледаме спринта и основното състезание за Гран при на Барселона

Короната на петия кръг ще бъде сложена със спринта и основното състезание за Гран при на Барселона. Това са и двете състезания, в които пилотите записват точки, а Никола Цолов ще може отново да атакува първото място. Спринтът за Голямата награда на Барселона е първи в програмата, като ще се проведе на 13 юни, събота, с начален час 15:15 ч. българско време. Той ще бъде предаван пряко по българската телевизия в канала на Diema sport 3.

И черешката на тортата в Испания - основното състезание за Гран при на Барселона. То ще се проведе в неделя, 14 юни, с начален час 12:25 ч. българско време. Българската телевизия ще предава пряко основното състезание за Гран при на Монако в канала на Diema Sport 3.

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