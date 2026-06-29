БФ Борба отсече: Повече няма да се правят компромиси със състезатели, които не участват в подготовката на националните отбори!

Българската федерация по борба потвърди взетото в края на март решение, че повече няма да бъдат допускани компромиси по отношение на състезатели, които не участват в подготвителните лагери, пишат от организацията. Дискусията е била проведена относно предложение на ЦСКА за включване на състезатели в националния отбор за Европейското първенство в Скопие (6-12 юли).

От БФ Борба излязоха с дълга декларация

„На свое заседание, проведено днес, Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) потвърди взетото в края на март решение, че повече няма да бъдат допускани компромиси по отношение на състезатели, които не участват в подготвителните лагери съгласно утвърдената програма за подготовка на националните отбори в различните стилове“, пишат от федерацията.

„Програмата е одобрена от Министерството на младежта и спорта (ММС) и е задължителна за всички състезатели, включени в националните гарнитури. Управителният съвет счита, че равнопоставеността, дисциплината и последователното изпълнение на тренировъчния процес са основни принципи за успешното представяне на българската борба на международната сцена“.

„В тази връзка Управителният съвет разгледа постъпилото предложение от СК Борба ЦСКА за включване на състезатели в националния отбор за юноши до 20 години за предстоящото Европейско първенство в Скопие (6–12 юли). След обсъждане членовете на УС потвърдиха, че няма основание да бъде променяно вече взетото решение от април, тъй като принципът за задължително участие в подготвителните лагери ще бъде прилаган еднакво към всички състезатели и клубове“.

„В същото време Управителният съвет заявява своята готовност да обсъжда с всички клубове възможностите за включване на техни състезатели в подготовката на националните отбори, провеждана по програмата, одобрена от ММС. Федерацията остава отворена за конструктивен диалог с всички клубове при стриктно спазване на утвърдените правила и равнопоставеното им прилагане“.

„Управителният съвет припомня, че още през март, като последен компромис, бе дадена възможност на състезатели, пропуснали началото на подготовката, да се присъединят към националния отбор със закъснение. Тогава изрично бе заявено, че подобни изключения повече няма да бъдат допускани“.

„На днешното заседание Управителният съвет взе и решение да започне проверка на спортните клубове по борба относно изпълнението на изискванията, предвидени в действащата нормативна уредба. Целта е да бъде установено дали клубовете отговарят на условията за осъществяване на спортна дейност съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове, както и на вътрешните правила на БФ Борба“.

„Федерацията ще продължи да отстоява принципите на законност, равнопоставеност и еднакво прилагане на правилата към всички клубове и състезатели в интерес на развитието на българската борба“, се казва в позиция на централата.

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