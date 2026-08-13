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Треньорът на Саръбоюков: Не знам къде му е пределът, един ден той ще направи големия скок!

13 август 2026, 15:33 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Треньорът на Саръбоюков: Не знам къде му е пределът, един ден той ще направи големия скок!

Треньорът на Божидар Саръбоюков, който спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство – Димитър Карамфилов, заяви, че всичко е приключило с щастлив край благодарение на усилията на лекоатлета. Наставникът говори пред медиите при завръщането на двамата в България, като сподели, че неговият състезател е способен на още по-добри резултати.

„Можеше и повече, но медалът си е медал“

„Най-хубаво си е в България, да ви кажа на всички. От тук няма по-хубаво място. Равносметката е, че благодарение на усилията, които направи Божидар, завършихме с щастлив край. Макар че не бяха толкова благоприятни условията за скок дължина, Божидар успя да се пребори с вятъра и накрая, както ми се беше изправила косата, която нямам, успя да се класира на трето място и заслужи бронзовия медал“, коментира Карамфилов на летището в София след пристигането от Бирмингам.

Димитър Карамфилов

„Аз и друг път съм казвал, че самият аз не знам къде му е пределът на Божидар, но ще дойде един ден, когато той ще направи големия скок и тогава вече ще говорим за предела. Не искам да казвам резултат, понеже може да скочи огромен скок“, продължи треньорът.

„Да ви кажа честно, не тръгна много добре състезанието с този силен насрещен вятър. Постоянно променяхме разбега. Накрая вече в последния опит той предложи да дръпне половин стъпка назад и да бяга колкото може по-бързо и така се получи този скок, с който излезе на трето място. В крайна сметка можеше и повече, но медалът си е медал. Естествено Тентоглу, както и Божидар каза, е царят на скока, нямаше как да го достигнем него, но можеше второ място. Но това е спортът, това е състезанието. Побеждава този, който е най-добрият за момента“, добави Димитър Карамфилов.

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„Управлението на спортната форма е едно от най-трудните неща. Това зависи индивидуално за всеки спортист. При него в момента спортната форма я управляваме като участваме на тези толкова много състезания - това за първи път на него му се случва, а и на мен като треньор - състезател да участва на такава голяма поредица. Предстоят още четири състезания и успяваме да направим това, което трябва, за да бъде в добра спортна форма на всяко едно от тях“, обясни Карамфилов.

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Лека атлетика Европейско първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков скок на дължина
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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