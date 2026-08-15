Обичаше Рим, но Ювентус го примами в Торино, за да замени Зидан

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Познаваме немалко футболисти, които обичат по-малките клубове, в които играят и отказват много и големи оферти от световните колоси, само и само да останат в отбора на сърцето си. Но понякога, колкото и да обиаш даден тим, съдбата ти е друга. Писано ти е да си по-велик, отколкото би могъл да станеш, ако стоиш в по-малкия отбор. Бил той и от Рим. Понякога един от най-великите оставя голяма дупка и ти трябва да я запълниш. Именно това е историята на Павел Недвед и преминаването му в Ювентус.

Павел Недвед печели много в Чехия

Павел Недвед е роден на 30 август 1972 г. в Хеб, Чехословакия. Започва да играе футбол още на 5-годишна възраст за местния Татран Хеб, Преминава през още няколко чешки школи, като прави професионалния си дебют за Дукла Прага през 1991 г. Още с първите си изяви Недвед показва обещаващи качества и след само една година подписва със Спарта Прага. Именно там той изгражда името си и за всички става ясно, че той е играч за големия футбол. С екипа на Спарта Недвед изиграва 125 мача, в които вкарва 38 гола и дава 13 асистенции. Той печели шампионската титла 3 пъти в 3 последователни години - 1993 г., 1994 г. и 1995 г. А през 1996 г. вдига и Купата на Чехия.

Недвед продължава възхода си в Лацио

Това е и последното му постижение със Спарта Прага. През лятото на 1996 г. Павел Недвед осъществява трансфер в най-силното първенство по онова време - италианската Серия А. Той се присъединява към Лацио срещу 4.65 милиона евро. Недвед бързо обиква Рим. И синята част на италианската столица бързо обиква Недвед. Той е любимец на феновете, а за петте си години в клуба изиграва 208 мача, в които вкарва 51 гола и дава 30 асистенции. С Лацио Недвед печели много - веднъж Суперкупата на Европа, по два пъти Купата и Суперкупата на Италия и дори шампионската титла.

Съдбата на Павел Недвед сменя посоката си

Но през 2001 г. съдбата казва думата си. Зинедин Зидан напуска Ювентус за тогава рекордните 77.5 милиона евро в посока Реал Мадрид. И "бианконерите" трябва да му намерят достоен заместник. Тогавашният президент на клуба от Торино Лучано Моджи много харесва Павел Недвед и му предлага трансфер в Ювентус. Но чехът обича Рим и обожава да играе за Лацио и отказва. Това е един от малкото откази, които Моджи е получавал. В началото на 21-ви век обаче има една малка подробност. Тогава Лацио разполага най-скъпият състав в света, но има финансови проблеми. "Римските орли" са затънали в дълг, равняващ се на 16.7 италиански лири и се принуждават да продадат някои от звездите си. В онзи период Хуан Себастиан Верон преминава в Манчестър Юнайтед, а Алесандро Неста в Милан.

Лучано Моджи убеждава Недвед да посети Торино

Тогава Лучано Моджи се обажда на Павел Недвед, докато футболистът е на почивка в Прага, и му предлага да се срещнат в Торино. Кани го, не за да подпише с Ювентус, а да посети града и да види "Circolo Golf Torino" - едно от най-големите игрища за голф в Европа, тъй като чехът е голям фен на голфа. Моджи обяснява на Недвед, че дори да не приеме да премине в Юве, няма да има лоши чувства помежду им и ще си останат приятели. Футболистът се съгласява. Лучано Моджи дори изпраща частен самолет, с който Павел Недвед да пътува до Торино.

Планът на Моджи сработва

И тогава се обяжда на всички медии. Лучано Моджи съобщава, че Павел Недвед ще пристигне в Торино и дава точно място и точен час. Всичко се развива по плана на президента на Ювентус. Недвед каца в Торино и на момента е заобиколен от журналисти и камери. Картинката е следната - чехът ще подпише с Ювентус. Това вбесява феновете на Лацио и те му обръщат гръб. В същото време, Недвед остава с прекрасно впечатление за Торино и се влюбва в "Circolo Golf Torino". Сделката вече е изглеждала прекалено добра, за да откаже. Така Павел Недвед става футболист на Ювентус срещу 45 милиона евро.

Павел Недвед става легенда на Ювентус

И останалото е история. 327 мача за "бианконерите", 65 гола и 82 асистенции. 2 шампионски титли на Италия, 2 Суперкупи на страната. И най-важното. Най-голямото индивидуално отличие във футболната кариера на Павел Недвед. Златната топка от 2003 г. Първият и до момента единственият чех, печелил трофея. Недвед играе за Ювентус до 2009 г., когато прекратява кариерата си на 37-годишна възраст. Тогавашният му агент - покойният Мино Райола, твърди, че е имало и други обствоятелства около трансфра на чеха в Ювентус. Но историята с Лучано Моджи е на 100% вярна и със сигурност е имала голяма роля.

Недвед последва съдбата си, за да стигне до върха

Недвед остава легенда както на Лацио, така и на Ювентус, но едва ли щеше да стигне до толкова висок връх като Златната топка, ако беше останал в така обичания от него Рим. Понякога трябва да направиш още една крачка напред, колкото и да не ти се струва правилна, за да постигнеш всичко, което ти е било писано.

Автор: Николай Илиев

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