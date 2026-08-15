Истории със сутрешното ви кафе: Жената без образование, която спаси най-великия проект на XIX век

Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща човешка история.

Героят на нашия разказ: Емили Уорън Рьоблинг

Място на действието: Ню Йорк

Време за четене: Колкото едно кафе

Емили Уорън Рьоблинг е жената, която изненадващо за всички в XIX век помага за изграждането на едно от най-големите инженерни постижения на Америка - Бруклинския мост, който по онова време бил най-дългият в света висящ мост.

В края на XIX век Бруклинският мост бил един от най-амбициозните строителни проекти, започвани някога. Гигантският мост трябвало да свърже Бруклин и Манхатън в Ню Йорк, преминавайки над пролива Ийст Ривър, което налагало използването на инженерни техники, които до този момент почти не били прилагани в подобен мащаб. Джон А. Рьоблинг е инженерът, който проектирал моста, но през юни 1869 г. той претърпял чудовищна злополука, докато правел измерванията на място. Кракът му бил притиснат между ферибот и дървен стълб, забит във водата. Рьоблинг отказал по-сериозно лечение, но впоследствие развил тетанус и починал няколко седмици след инцидента. Така със строежа на моста се заел синът му, Вашингтон Рьоблинг. Но злощастията сякаш преследвали това мащабно начинание - докато ръководел строителството на подводните основи, Вашингтон развил тежка декомпресионна болест и трайни увреждания, което наложило да прекрати работата си. Мнозина решили, че това ще е краят на проекта. И точно тук се намесила съпругата на Вашингтон, Емили Уорън Рьоблинг, която дори нямала инженерно образование.

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Снимка: Wikipedia

Първоначално тя просто посещавала строителната площадка и предавала инструкциите на съпруга си на инженерите и работниците. Но постепенно под ръководството на Вашингтон навлязла в работата и се потопила в учебниците по висша математика и инженерство. Тя изучила всичко за конструкцията на съоръжението, якостта на материалите, как се изчисляват катенарни криви, различните строителни методи. С течение на времето тя си спечелила доверието и уважението на работниците, изградила си авторитет и в продължение на цяло десетилетие помагала всеотдайно във всички дейности по строежа въпреки огромните технически предизвикателства, финансовите трудности и политическия натиск.

Строителството продължило общо около 13-14 години и на 24 май 1883 г. Бруклинският мост бил официално открит. Той бил дълъг 486 метра, което по това време е световен рекорд за висящ мост.

Вашингтон Рьоблинг не можел да присъства на откриването, тъй като бил прикован на легло, но Емили била първата, която преминала с карета по моста. Тя държала в скута си жив петел, като символ на победата, а церемонията била наблюдавана от хиляди зрители, стекли се на мястото за голямото събитие.

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Снимка: Wikipedia

Така тази изключителна жена със своя ум и решителност помогнала за изграждането на една от най-известните забележителности в света. Вече 143 години милиони хора преминават по Бруклинския мост всяка година и вероятно малцина от тях знаят за неимоверно трудната работа, която е свършила тази забележителна дама, за да се превърне този проект в реалност.

Днес на Бруклинския мост може да се види мемориална плоча, посветена на паметта на Емили Уорън Рьоблинг, нейния съпруг Вашингтон Рьоблинг и нейния свекър Джон А. Рьоблинг. А през май 2024 г. Политехническият институт "Ренселер", където са учили съпругът и синът й, удостоява Емили с посмъртна почетна докторска степен по повод 200-годишнината си.

Снимка: Envato

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.