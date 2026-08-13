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Велико! Александра Начева донесе втори медал на България от Европейското по лека атлетика

13 август 2026, 23:26 часа 799 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Велико! Александра Начева донесе втори медал на България от Европейското по лека атлетика

Българската звезда Александра Начева донесе втори медал на страната ни от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Пловдивчанката завоюва бронзовото отличие в надпреварата на троен скок с нов личен рекорд от 14.40 метра. Резултатът обаче няма да бъде признат, тъй като вятърът надвишаваше позволената граница. Това е едва втори медал за България на троен скок от шампионатите на Стария континент. Италианката Дария Деркач грабна златото с най-добър резултат за сеозн в Европа от 14.60 метра.

Александра Начева е трета в Европа

Начева започна надпреварата с фаул, след което се възползва отлично от попътния вятър и се приземи на 14.40 метра, като по този начин излезе на временната втора позиция. Този резултат е личен рекорд за нея, но няма да бъде признат заради силата на вятъра. В търсене на по-добър метраж пловдивчанката не успя да запише успешен скок в следващите си четири опита.

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Александра Начева

10-о място за Габриела Петрова

Другата ни представителка в сектора за троен скок Габриела Петрова не успя да разгърне потенциала си и завърши на 10-а позиция. Опитната пловдивчанка записа два фаула, след което се приземи на 13.75 метра. Този резултат не ѝ достигна за класиране в челната осмица, което щеше да ѝ даде възможност да прави още опити. За Петрова предстоят още две състезания до края на сезона.

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Лека атлетика Европейско първенство по лека атлетика Габриела Петрова троен скок Александра Начева
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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