Велико! Александра Начева донесе втори медал на България от Европейското по лека атлетика

Българската звезда Александра Начева донесе втори медал на страната ни от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Пловдивчанката завоюва бронзовото отличие в надпреварата на троен скок с нов личен рекорд от 14.40 метра. Резултатът обаче няма да бъде признат, тъй като вятърът надвишаваше позволената граница. Това е едва втори медал за България на троен скок от шампионатите на Стария континент. Италианката Дария Деркач грабна златото с най-добър резултат за сеозн в Европа от 14.60 метра.

Александра Начева е трета в Европа

Начева започна надпреварата с фаул, след което се възползва отлично от попътния вятър и се приземи на 14.40 метра, като по този начин излезе на временната втора позиция. Този резултат е личен рекорд за нея, но няма да бъде признат заради силата на вятъра. В търсене на по-добър метраж пловдивчанката не успя да запише успешен скок в следващите си четири опита.

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10-о място за Габриела Петрова

Другата ни представителка в сектора за троен скок Габриела Петрова не успя да разгърне потенциала си и завърши на 10-а позиция. Опитната пловдивчанка записа два фаула, след което се приземи на 13.75 метра. Този резултат не ѝ достигна за класиране в челната осмица, което щеше да ѝ даде възможност да прави още опити. За Петрова предстоят още две състезания до края на сезона.

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