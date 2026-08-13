Стилияна Николова: Подготвена съм за повече – дошли сме на Световното, за да покажем на какво сме способни!

Стилияна Николова заяви, че е доволна от представянето си в квалификациите, но е подготвена за повече. Най-добрата българска грация оглави класирането за многобоя след първите три от общо осем групи във втория състезателен ден на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Родната грация на участва във финалите в многобоя и отделните уреди

Възпитаничката на Валентина Иванова изигра отлична композицията си с бухалки и беше оценена с 29.250 точки (13.200 трудност, 7.800 изпълнение, 8.250 артистичност), което е втора по сила оценка до момента. На лента Николова имаше само една неточност и съдиите й дадоха 28.300 (12.500, 7.700, 8.100), което е трети резултат засега.

„Да, доволна съм. Разбира се, има какво още да се покаже. Подготвена съм за повече, много сме тренирали и сме дошли тук да покажем на какво сме способни“, каза Николова в интервю за БТА.

„Първо искам да кажа, че ние сме подготвени, че това състезание е изключително тежко и много дълго, така че не го минаваме за първи път и сме готови за предстоящите дни“, добави тя.

За Николова предстои участие на финала в многобоя утре и на финалите на отделните уреди в неделя.

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