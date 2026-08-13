Войната в Украйна:

Стилияна Николова: Подготвена съм за повече – дошли сме на Световното, за да покажем на какво сме способни!

13 август 2026, 16:55 часа 686 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стилияна Николова: Подготвена съм за повече – дошли сме на Световното, за да покажем на какво сме способни!

Стилияна Николова заяви, че е доволна от представянето си в квалификациите, но е подготвена за повече. Най-добрата българска грация оглави класирането за многобоя след първите три от общо осем групи във втория състезателен ден на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Родната грация на участва във финалите в многобоя и отделните уреди

Възпитаничката на Валентина Иванова изигра отлична композицията си с бухалки и беше оценена с 29.250 точки (13.200 трудност, 7.800 изпълнение, 8.250 артистичност), което е втора по сила оценка до момента. На лента Николова имаше само една неточност и съдиите й дадоха 28.300 (12.500, 7.700, 8.100), което е трети резултат засега.

Стилияна Николова Художествена гимнастика

„Да, доволна съм. Разбира се, има какво още да се покаже. Подготвена съм за повече, много сме тренирали и сме дошли тук да покажем на какво сме способни“, каза Николова в интервю за БТА.

„Първо искам да кажа, че ние сме подготвени, че това състезание е изключително тежко и много дълго, така че не го минаваме за първи път и сме готови за предстоящите дни“, добави тя.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

За Николова предстои участие на финала в многобоя утре и на финалите на отделните уреди в неделя.

ОЩЕ: Добър старт на Стили Николова на Световното по художествена гимнастика, Брезалиева отпадна от два финала (ОБНОВЕНА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Художествена гимнастика Световно първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес