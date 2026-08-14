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Европа има нова кралица! Най-бързата жена на Стария континент тренира рамо до рамо с българка

14 август 2026, 0:34 часа 351 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Европа има нова кралица! Най-бързата жена на Стария континент тренира рамо до рамо с българка

Европа има нова кралица в спринта! Британката Ейми Хънт спечели надпреварите на 100 и 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. През последните сезони 24-годишната атлетка, която тренира заедно с българката Кристен Радуканова, се наложи в световния елит. Двете ѝ победи пред родна публика на шампионата на Стария континент са само доказателство за това. Сега Хънт се е прицелила към първото място в щафетните бягания с отбора на Великобритания.

Британката Хънт най-бърза в Бирмингам

В началото на седмицата Хънт се представи отлично на 100 метра и триумфира с резултат 11.00 секунди. Лидерката в европейската ранглиста Жералдин Ди Тицио-Фрей от Швейцария стартира най-бързо от блокчето, следвана отблизо от полякинята Ева Свобода и белгийката Делфин Нканса, докато Хънт трябваше да навакса значителна разлика. Но силата ѝ надделя и тя излезе напред 20 метра преди финала, за да спечели първата си голяма титла. Свобода запази добрата си форма и спечели среброто с резултат 11.02 секунди. Нканса спечели бронз с личен рекорд от 11.06 сек, само с 0,01 пред Ди Тицио-Фрей, която отстъпи до четвърто място след ранното си лидерство. Дина Ашър-Смит трябваше да се задоволи с пета позиция този път с резултат 11.10 секунди.

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Ейми Хънт

Няколко дни по-късно Хънт не остави никакъв шанс на своите конкурентки и в двойно по-дългата дистанция. Британката оформи своя дубъл в спринта с титлата на 200 метра. Въпреки че в началните метри изоставаше от сънародничката си Ашър-Смит, тя успя да развие бягането си по правата и триумфира с нов най-добър резултат за сезона в Европа - 22.19 секунди. Ирландката Расидат Аделеке изпревари другата британка в последните метри и с нов национален рекорд от 22.28 секунди грабна сребърното отличие. Дина Ашър-Смит остана на една стотна зад нея и трябваше да се задоволи с третото място.

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Лека атлетика Европейско първенство по лека атлетика
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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