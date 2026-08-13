Страхотна възможност! Никола Цолов се качва в болид от Формула 1 съвсем скоро

Българската звезда в моторните спортове Никола Цолов продължава да работи усилено, за да осъществи голямата си мечта. Родният пилот, който кара за Кампос Рейсинг и е част от академията на Ред Бул, е сред водещите претенденти за място във Формула 1 през следващия сезон. В момента той с представя феноменално във Формула 2 и е лидер в класирането. Цолов има 20 точки преднина пред втория Габриеле Мини и още две пред Рафаел Камара.

Огромна възможност за Никола Цолов

Наскоро шефът на Рейсинг Булс - Алън Пърмейн, засипа с похвали българина за силното му представяне в долната дивизия и призна, че той е "следващият на опашката" за промоция в най-елитната автомобилна надпревара. Цолов ще направи всичко по силите си, за да се добере до голямата си мечта възможно най-скоро. Междувременно от дъщерния отбор на "биковете" му предоставят шанс да се докосне до болид от Формула 1.

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Цолов ще кара болид от Формула 1 съвсем скоро

Италианският журналист Якобо Рава от Motorsport.com обяви, че Никола Цолов ще проведе първия си тест във Формула 1 в края на този месец, август. Българинът ще кара колата на Рейсинг Булс от 2025-а година VCARB 02 на емблематичната писта "Имола". Преди състезателния уикенд за Гран При на Италия ще се проведат още тестове в рамките на отбора. Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад пък ще карат VCARB 03 като част от последния снимачен ден на Рейсинг Булс за годината.

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