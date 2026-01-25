Оставката на Румен Радев:

Прекрасно! Още една титла и медал за Цанко Цанков на Световната купа по зимно плуване

25 януари 2026, 20:18 часа 332 прочитания 0 коментара
Прекрасно! Още една титла и медал за Цанко Цанков на Световната купа по зимно плуване

Цанко Цанков спечели нови два медала от Световната купа по зимно плуване в Гдиня, Полша. Българинът прибави сребро на 200 метра и злато на 450 метра към триумфа си на 1000 метра от вчера.

В най-студения ден в Полша за последните 15 години с температура на въздуха минус 12 и на водата минус 0.4 градуса, българинът стана първи в плуването на 450 с време 5:30.66 минути. Той изпревари убедително Борис Каня от Полша, който финишира втори с 6:11.28 минути . Трети стана Филиас Франсоа от Франция.

На 200 метра Цанков завърши втори с 2:22.03 минути. На тази дистанция българинът имаше затруднения, тъй като сигналното въже, което се намира на няколко метра под тялото на състезателя, се откъсна заради леда и по този начин Цанков нямаше видимост да плува в идеалната линия на коридора и на няколко пъти губеше ориентация. Въпреки това българинът показа характер и взе среброто.

"Безкрайно съм щастлив, че завърших успешно и трите старта. Изключително тежки и сурови условия, особено в днешния ден. Щастлив съм, че публиката ме подкрепяше", каза Цанко Цанков. Българският плувец се прибира утре, понеделник, в София на Терминал 2 в 17 часа с полет от Варшава.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Плуване Цанко Цанков
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес