Освободиха от ареста бившия британски принц Андрю, но разследването заради Епстийн продължава

Бившият британски принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор бе освободен тази вечер. Това се случвав момент, когато разследването срещу него продължава, съобщи полицията на окръг Темза. Братът на краля на Великобритания бе арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение заради връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Андрю стана първият висш член на кралското семейство в съвременната история, арестуван от полицията. Бившият принц е обвинен, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е служил като търговски пратеник на Великобритания.

Вторият син на покойната кралица Елизабет Втора бе заснет, приведен на задната седалка на автомобил, докато напускаше вечерта полицейското управление в Норфолк, около 11 часа след като бе арестуван, съобщи Асошиейтед прес.

Неговият брат – британският крал Чарлз Трети, заяви по-рано, че „законът трябва да поеме своя курс“, след като изрази „дълбоката си загриженост“ във връзка с ареста, който последва публикуването на милиони документи от Министерство на правосъдието на САЩ, свързани със случая „Епстийн“.

