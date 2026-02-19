Лайфстайл:

Учени: На каква възраст партньорите най-често си изневеряват

19 февруари 2026, 19:35 часа 0 коментара
Всеки знае „кризата на средната възраст“, ​​много експерти говорят за изневярата на хора на 40-45 години. Много често хората, достигнали тази възраст, започват да търсят нещо ново, опитват се да разнообразят живота. 40-годишната граница обаче не е единственият период, в който трябва да се страхувате от изневяра

На каква възраст партньорите си изневеряват най-много? 

Както са установили психолозите, желанието да опита нещо ново често се засилва у човек в навечерието на важни етапи. Проучвания, публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, показват, че човек започва да търси смисъла на живота си, когато наближи новото си десетилетие - 29, 39, 49 години. Тази възраст може да тласне партньора не само към нови авантюри, но и към нови извънбрачни връзки.

„Случва се така, че човешкият ум е обвързан с кръгли числа, затова хората изпитват голямо вълнение, когато наближават това, което смятат за повратна точка в живота си. 30, 40, 50 години - тези числа плашат хората, които понякога се опитват да предприемат отчаяни стъпки. Например, да сменят партньора си“, казват авторите на изследването.

Учените са стигнали до заключението, че преди наближаването на следващата годишнина, представителите и на двата пола изпитват нужда от емоционално събитие, от определен шок. Новите любовни връзки помагат за справяне с мисълта за наближаваща старост.

Според британско проучване, най-опасната възраст за изневяра е 39 години.

Кога мъжете изневеряват най-често и кога жените?

Учените са стигнали до заключението, че мъжете най-често извършват прелюбодеяние на възраст 25-30 години, а жените на 30-35 години. Учените са установили и интересен факт, че рискът от предателство се увеличава пропорционално на разликата във финансовото положение на мъжа и жената.

Колкото по-малко пари печели мъжът спрямо съпругата си, толкова по-голяма е вероятността да изневери. Изневярата сякаш балансира шансовете, например, ако мъжът не изпълнява ролята на „хранител на семейството“, получава по-малко от съпругата си, той се опитва да възстанови авторитета си чрез изневяра, колкото и абсурдно да звучи. Мъжете, които са икономически зависими от съпругите си, изневеряват три пъти по-често от тези, които имат равни доходи в семейството.

Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
