Никола Цолов тръгва от трета редица в спринта и основното състезание на "Силвърстоун"

Младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов си осигури трета редица за спринта и основното състезание на Формула 2 в "Силвърстоун", след като завърши на пето място квалификацията за Гран при на Великобритания. Българският пилот на Кампос Рейсинг влиза в уикенда с две точки изоставане от Габриеле Мини.

Пето място зац Цолов в квалификацията за Гран при на Великобритания

В средата на квалификацията първенец бе Алекс Дън с 1:40.536, а Цолов заемаше осмото място с 1:41.164. Темпото обаче скочи с последния комплект гуми и българският пилот на Кампос Рейсинг извлече максимума от автомобила, записвайки 1:39.972 минути. Това време бе за кратко на първото място и бе над половин секунда по-добро от постижението на съотборника му Ноел Леон.

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Цолов бе изместен с четири позиции и завърши квалификацията пети, а победител бе Рафа Камара. Бразилецът направи най-силната обиколка за 1:39.690 минути и ще стартира редом до Алекс Дън, докато втората редица ще бъде за Куш Майни и Роман Билински. Цолов ще започне основното състезание от трета редица и до Тасанапол Интрапувашак.

Българинът ще започне спринтовото състезание на шесто място и отново до тайландеца, а първи ще започне основният съперник на Цолов в битката за титлата Габриеле Мини. Италианецът остана едва на десето място в квалификацията.

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