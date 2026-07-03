Хамилтън матира Антонели и Верстапен за полпозишън в спринта на "Силвърстоун"

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация за Гран при на Великобритания от Формула 1, завършвайки пред наследника си в Мерцедес - Кими Антонели. Британецът измести италианеца от първата позиция с 0.011 секунди с гумите с мека смес и ще стартира от първа позиция в събота. Хамилтън записа време 1:28.376 минути и бе с три десети от секундата по-бърз от Макс Верстапен, който остана трети.

Хамилтън и Антонели на първа редица в спринта във Великобритания

Нидерландският пилот победи с шест хилядни четвъртия Шарл Льоклер от Ферари. Джордж Ръсел, първенец от Австрия, пък направи трудна последна сесия и загуби време в първи сектор, за да се смъкне едва до пето място на решетката. Очаквано, денят не бе толкова добър за Макларън с кола с по-ниска аеродинамична ефективност, а това остави Ландо Норис и Оскар Пиастри шести и седми.

Исак Хаджар зае деветото място за Ред Бул, а дъщерният отбор Рейсинг Булс продължи силното си представяне с девета и десета позиция за Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад. Спринтът на "Силвърстоун", 52 обиколки на 5.891-километровото трасе, ще започне в събота от 14:00 българско време. Иначе във Формула 2 Никола Цолов ще стартира от трета редица, след като остана пети в квалификацията.