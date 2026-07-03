"БФ Борба е пълна с дългове като куче с бълхи": Гриша Ганчев посочи "милиционера" на Станка Златева и заплаши със съд

Словесните престрелки между Гриша Ганчев и Станка Златева далеч не са приключили. Собственикът на борцов клуб ЦСКА даде специално интервю в предаването "РадиоТочка" на БНР, в което не пропусна за пореден път да провокира двукратната олимпийска вицешампионка, която е начело на Българската федерация по борба. По думите на бизнесмена в момента има няколко подписки срещу Златева, но тя не дава да се насрочи Общо събрание за избор на нов председател, тъй като знае, че няма да остане начело. Той също така заплаши, че ще я даде на съд, ако не бъде насрочено събрание в близкото бъдеще.

Гриша Ганчев с нов залп по Станка Златева

Припомняме, че през миналата година Ганчев и Златева бяха в битка за президентския пост, преди бизнесменът да се оттегли от надпреварата. Оттогава двамата постоянно са замесени в някакъв скандал, а основната причина за неразбирателството им са методите ѝ на управление. Освен това Златева въведе правило, според което борците трябва да се подготвят на централизирана подготовка с националния отбор, ако искат представляват България. Състезателите на ЦСКА отказват и затова пропуснаха куп международни състезания.

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Ето какво каза Гриша Ганчев:

"Златева не иска да насрочи Общо събрание. Ще се явят поне 5-6 кандидата. Да си премерят силите. Това нещо не може да продължава. Тя постоянно шиканира процеса с нейните милиционери. Натискат се клубовете да се подписват. Отменят се подписи", заяви Ганчев, след което добави в предаването "РадиоТочка": "Олигарх значи да имаш политическа партия, да можеш да влияеш на процесите, да имаш индустрия, да произвеждаш, да имаш финансови институции, с които да финансираш и също да влияеш. Кой отговаря на това нещо в България? Който и направи Станка Златева милиционер."

Той допълни, че "милиционерът на Златева" носи фамилията Лазаров, визирайки един от бившите главни секретари на МВР, и продължи: "Тя мачка наред под негово давление. На тази дискриминация и репресии спрямо млади спортисти трябва да се сложи край. Това са елитни спортисти. Някои имат семейства, деца хранят. Заплати не са получавали от година и половина. Министерството на спорта разпределя парите на данъкоплатците. Къде отиват тези пари?! Нямало да има и детско-юношески лагери в чужбина. Значи някои краде. Защо е този гумен печат на тези милиционери и с какво я държат?! Докъде трябва да продължи това нещо с тези обиди и смачкване на млади състезатели?! Тази федерация е "пълна с дългове като куче с бълхи".

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