Скръбна вест! Отиде си дама, управлявала достойно българска спортна организация

Президентът на Съюза по аеробика България Димитрина Къндева е починала, съобщиха от БФ Гимнастика. "Ръководството на Българската федерация по гимнастика изразява своята дълбока скръб по повод кончината на Димитрина Къндева - президент на Съюза по аеробика. С нейното достойно дело, всеотдайност и безрезервна отдаденост на спорта тя остави трайна следа в развитието на аеробиката и българската гимнастика", написаха от централата в социалните мрежи.

Почина Димитрина Къндева

"В този тежък момент поднасяме нашите най-искрени съболезнования на нейното семейство, близки, приятели, колеги и на цялата спортна общност. Гимнастическото семейство на България скърби за загубата на един уважаван професионалист, лидер и човек с голямо сърце. Поклон пред светлата ѝ памет!", се казва още в изявление на ръководството на Българската федерация по гимнастика.

В продължение на години Димитрина Къндева беше сред водещите фигури в развитието на спортната аеробика в България. Като президент на Съюза по аеробика България тя допринесе за утвърждаването на страната сред водещите нации в дисциплината. Наред с работата си у нас, Къндева беше международен съдия с най-висока категория и член на Техническия комитет по спортна аеробика към Европейската гимнастика, където участваше в развитието на спорта на европейско ниво.

Поклон пред паметта ѝ!