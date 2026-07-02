Люис Хамилтън направи нужното, за да спечели привилегиите на Ферари пред Льоклер

Докато повечето отбори във Формула 1 имат ясни фаворити и първи пилот, Ферари в момента разполага с двама високопрофилни кандидати в редиците си. Докато Шарл Льоклер продължава традицията на тима, след като бе повишен от академията и измести Себастиан Фетел от първото място, пристигането на седемкратния световен шампион Люис Хамилтън промени баланса на силите. През първия им сезон заедно не се стигна до момент, в който трябва непременно да се избере някого, но през настоящата кампания ситуацията е по-различна.

Ферари трябва да избира между Хамилтън и Льоклер

От началото на сезона Хамилтън изглежда най-накрая свикна с червения болид и дори е сред водещите кандидати за титлата при пилотите. Британецът заема третата позиция във временното класиране със 125 точки. Само 6 пункта повече има Джордж Ръсел от Мерцедес на второто място, а съотборникът му Кими Антонели е на върха със 171. Льоклер пък се сблъска със сериозни предизвикателства от началото на сезона и е шести със 79 точки. Тази разлика подсказва, че Ферари ще заложи на Хамилтън в преследване на осмата му титла.

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Въпреки че повечето проблемите на Льоклер, погледнато отстрани, не зависят от самия него, зад кулисите се очертава друга версия. На моменти се забелязва как монегаският пилот кара прекалено агресивно колата, която му е предоставена, което води до спорадични грешки. За сравнение, Хамилтън има опит в спечелването на седем успешни шампионски титли и в постигането на максимални резултати по пътя към тях. Това обаче сякаш не е от такова значение. По-скоро излиза, че британецът просто се е приспособил към новите болиди много по-добре от своя съотборник.

Основната разлика между Льоклер и Хамилтън през 2026 година

Льоклер се наслаждаваше на ерата на силния аеродинамичен натиск от 2022 до 2025 г., като управляваше болида на ръба с изключително отзивчив, остър преден край и свободна, плаваща задна ос. За сравнение, Хамилтън е израснал в епоха, в която механичното сцепление му беше приятел, а не огромните количества аеродинамична притискаща сила. Известно е, че той мразеше непредсказуемата нестабилност на задната част. Но сега във Формула 1 разчитат на по-конвенционална геометрия на окачването, а предсказуемият аеродинамичен баланс играе пряко в полза на историческите силни страни на Люис - позволявайки му да се доверява безусловно на задната част на болида, когато се опира на нея в завои с висока скорост.

Не става въпрос само за това, че задната част на Ферари е склонна към излизане от завоя. Затрудненията на Льоклер са малко по-дълбоки. Пилотът от Монако има агресивен подход към педала на газта, което принуждава автомобила да започне да се завърта по-рано в завоя. Тъй като сега болидите имат по-тесни задни гуми, този агресивен стил често предизвиква внезапно пропукване на колелата, прегряване на задните гуми и влошава неговите състезателни серии. За разлика от него, Люис притежава по-прогресивна техника на модулация на педала на газта, което му позволява да управлява огромния електрически въртящ момент при излизане от завоя, без да прегрява задните гуми. Това му дава стратегическо предимство по време на състезанието, позволявайки му да измине по-голямо разстояние с един комплект гуми от своя съотборник.

Анализирайки и нивата на заряд на батерията на Хамилтън в сравнение с тези на Льоклер, британският пилот често изглежда, че започва правата с повече заряд от съотборника си. Всичко това може и да е вярно и обяснява защо Хамилтън не изостава толкова много от съотборника си, колкото през 2025 година. Все пак суровата реалност относно разликата в точките между двамата пилоти на Ферари до момента се дължи на скъпоструващите отпадания на Шарл. Еуфорията около Хамилтън може да стане огромна, а аналитичният подход към всяко движение на Льоклер понякога граничи с прекомерно самоанализиране. Относителните им позиции в квалификациите говорят сами за себе си - разликата е минимална. Люис обаче изглежда се възползва достатъчно от грешките на монегаска, за да може да претендира да бъде привилигирован в червения гараж.

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