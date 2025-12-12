Любопитно:

Ляв прав, който приспива: Жесток нокаут на галата Пулев - Гасиев! (ВИДЕО)

12 декември 2025, 20:34 часа 1074 прочитания 0 коментара
Боксовата галавечер в Дубай, която е с главно събитие Кубрат Пулев - Мурат Гасиев, започна със зрелищен нокаут в един от подгряващите сблъсъци. Нокаутът дойде в двубоя между руснака Вадим Мусаев и южноафриканеца Тулани Мбенге, където в третия рунд Мусаев демонстрира страховит ляв прав удар, с който "приспа" съперника си и спечели титлата на IBO в полусредна категория.

Мусаев доминираше през целия мач срещу Мбенге, като успя да довърши опонента си с хубава комбиналия от леви прави удари и да го прати на пода. Така руснакът записа 14-та победа в 14 мача на професионалния ринг, а неговият съперник пък записа първа загуба след 25 мача, след като до момента имаше 22 победи и 2 равенства. 

След това галавечерта продължи с още интересни двубои, които да "подгреят" за основното събитие - битката между Пулев и Гасиев (начален час и телевизия), която е със залог регулярната световна титла на WBA. Победителят ще защитава пояса срещу британската сензация Моузес Итаума. Припомняме, че носителят на регулярната световна титла на WBA е задължителен претендент за супертитлата на WBA, която в момента е притежание на Олександър Усик.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
