Лора Христова намира своето място в Олимпийския музей в Лозана

Бронзовата медалистка от Олимпиадата в Милано/Кортина Лора Христова ще дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана, съобщиха от Българския олимпийски комитет. Това ще стане факт след последния старт от програмата на биатлона на Игрите, а именно масовият старт при жените, който ще се състои на 21 февруари. Представител на музея ще дойде в Антхолц-Антерселва, за да получи дарението.

Лора Христова ще дари екипа си на Олимпийския музей в Лозана

„Поздравления за фантастичния резултат на Лора Христова в състезанието на 15 километра. Не всеки ден се вижда биатлонист, който да се представя толкова перфектно! Освен изключителното й представяне, новата страница в историята, която тя написа за вашия Национален олимпийски комитет и вашата страна, също е феноменална. Поради всички тези причини, Олимпийският музей би се радвал да добави част от екипировката на Лора към колекциите си“ - пише Олимпийският музей в писмо до предстедателя на БОК Весела Лечева.

Лора Христова стана първата олимпийска медалистка в биатлона за България след Солт Лейк Сити 2022, където Ирина Никулчина също взе бронз. Единствената зимна олимпийска шампионка на страната пък също е биатлонистка - Екатерина Дафовска, която триумфира в индивидуалния старт на 15 километра в Нагано 1998. Именно тя награди Лора след невероятното ѝ представяне в 15 км индивидуален старт на 11 февруари.

На 22-годишната Христова, която записа и престижно седмо място в преследването, до края на Игрите в Милано-Кортина предстоят участия с женската щафета на 4 по 6 километра утре и в масовия старт в събота.

