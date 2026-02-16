Лайфстайл:

Лора Христова е номер 1 по уникален показател на Зимните олимпийски игри

Българската състезателка по биатлон Лора Христова е номер 1 в стрелбата в индивидуалните дисциплини на биатлона на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина. 22-годишната Христова се представя впечатляващо на рубежа, като има само един пропуск от 50 изстрела. Тя е с най-висок процент успеваемост при стрелбата, като оставя зад себе си германката Ванеса Фойт с 47 от 50, както и олимпийската шампионка в преследването Лиза Витоци (Италия) с 46 от 50.

Христова спечели бронз в индивидуалния старт на 15 километра с чиста стрелба - 20 от 20, след което свали 9 от 10 мишени за 11-о място в спринта, а в преследването също беше перфектна при стрелбата с 20 от 20 и финишира седма.

За най-добрите 30 състезателки в биатлона на Игрите в Милано/Кортина, сред които Христова и Милена Тодорова, предстои и последно индивидуално състезание в масовия старт на 21 февруари. За пръв път България ще има двама представители в масовия старт, а иначе това е едва вторият път, в който страната ни участва в тази дисциплина - след Екатерина Дафовска в Торино 2006.

