Лайфстайл:

Макар че загуби крака си при руски обстрел: Украинска гимнастичка спечели медал (ВИДЕО)

23 декември 2025, 22:42 часа 361 прочитания 0 коментара
Деветгодишната Олександра Паскал, която загуби крака си след руски ракетен обстрел срещу Одеса през 2022 година, спечели бронзов медал на гимнастически турнир. Украинската гимнастичка показа перфектна форма и по нищо не отстъпваше на останалите участнички в турнира.

„Не успяхме да се подготвим както трябва или красиво — прекарахме много време в бомбоубежища. Но въпреки всичко турнирът мина чудесно. Заех трето място и за мен това е специална победа“, каза украинската гимнастка.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Художествена гимнастика Одеса гимнастичка война Украйна руски обстрел ракетен обстрел
