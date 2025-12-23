Макар че загуби крака си при руски обстрел: Украинска гимнастичка спечели медал (ВИДЕО)

Деветгодишната Олександра Паскал, която загуби крака си след руски ракетен обстрел срещу Одеса през 2022 година, спечели бронзов медал на гимнастически турнир. Украинската гимнастичка показа перфектна форма и по нищо не отстъпваше на останалите участнички в турнира.
💔 Nine-year-old Oleksandra Paskal, who lost her leg because of the war, won bronze at a gymnastics tournament— NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025
“We weren’t able to prepare properly or beautifully — we spent a lot of time in bomb shelters. But despite everything, the tournament went great. I took third place,… pic.twitter.com/MFR9m4bXi6
„Не успяхме да се подготвим както трябва или красиво — прекарахме много време в бомбоубежища. Но въпреки всичко турнирът мина чудесно. Заех трето място и за мен това е специална победа“, каза украинската гимнастка.
Още: Едва на 20 години. Почина обичана гимнастичка (ВИДЕО)