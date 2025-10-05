Едва на 20 години. Почина обичана гимнастичка (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

05 октомври 2025
На 20-годишна възраст е починала украинската състезателка по художествена гимнастика Елизавета Хоровинкина. Тъжната вест е съобщена от Националния университет по физическо възпитание и спорт на Украйна. Хоровинкина е била студентка в катедрата по спортни видове гимнастика. Тя влиза в залата за първи път едва на 4 годинки. По време на състезателната си кариера Хоровинкина печели внушителен брой отличия.

Светъл и добър човек

"Помним Лиза като светъл, добър, искрен човек, който излъчваше топлина и вдъхновение. Тя беше не само отличничка и прилежна студентка, но и истински фен на гимнастиката. Нейната любов към спорта, настойчивостта и искренността се чувстваха във всяко движение, всяка дума, всяка усмивка", пише още в съобщението за кончината на гимнастичката. 

От университета изказват своите съболезнования на роднините и близките на Елизавета. Причината за смъртта на 20-годишната гимнастичка не се съобщават.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
