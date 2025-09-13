Шестият най-бърз мъж в историята на 200 метра отнесе кошмарно допинг наказание

Американският лекоатлет Ерион Найтън, който е шестият най-бърз мъж на 200 метра в историята, беше наказан с лишаване от състезателни права за четири години заради положителна проба за допинг. По този начин 21-годишният спринтьор ще пропусне домашните Олимпийски игри през 2028-а година в Лос Анджелис, съобщи агенция АР, цитирана от БТА.

Арбитражният съд по спорта (КАС) обяви, че техните съдии са уважили независимите жалби от Световната антидопингова агенция (УАДА) и от разследващите нарушенията в леката атлетика, които са били подадени след като Найтън беше оправдан от американски трибунал за положителен тест за анаболен стероид. Трибуналът взе решение да освободи от отговорност лекоатлета и посочи, че е бил заразен чрез консумация на месо. Стероидът, за който Найтън е дал положителен тест, може да се използва в животновъдството.

В своите жалби обаче УАДA и Звеното за почтеност в атлетиката твърдят, че доказателствата, представени за оневиняването на Найтън, са статистически невъзможни и поискаха максимална четиригодишна забрана, което е било прието от КАС и мотивирано в решението.

Сочен за една от бъдещите звезди на лекоатлетическата писта, 21-годишният Найтън има най-добро време на 200 метра от 19.49 секунди. Само Ноа Лайлс и Майкъл Джонсън са пред него сред американските спринтьори.

Този резултат, постигнат през 2022-а година, все още е световен рекорд за юноши и е с почти половин секунда по-добър от най-силното време на легендата Юсеин Болт на същата възраст. По-късно Болт постави световния рекорд от 19.19 секунди, който е валиден от 16 години насам.

Първото решение на трибунала от миналата година позволи на Найтън да участва на Олимпийските игри в Париж, където той се класира на четвърто място на 200 метра при второто си поредно участие на големия спортен летен форум. Във визитката му има също така сребро на същата дистанция от 2023-а година от Будапеща, както и бронзов медал от 2022-а година от Юджийн (щата Орегон).

