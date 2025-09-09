По примера на бокса: И леката атлетика тества пола на спортистите

Повече от 95 процента от заявените състезатели за предстоящото Световно първенство по лека атлетика в Токио вече са преминали задължителни еднократни генетични тестове, съобщава Световната атлетика.

Генетични тестове за всички участници на Световното първенство по лека атлетика

В информацията се добавя, че останалите тестове, предимно на спортисти от делегациите на Франция и Норвегия, ще бъдат извършени преди старта на шампионата в събота. Правилото влезе в сила на 1 септември.

"На мнение сме, че женските категории в спорта трябва да бъдат предпазвани с всички методи. Това са нашите принципи", заяви президентът на Световната атлетика Себастиан Коу.

Той добави, че федерацията ще проведе проучване сред атлетите по време на шампионата, за да проведе тестовете догодина по още по-подходящ начин.

По подобен начин процедираха и на Световното първенство по бокс, където също въведоха задължителен тест за определяне на пола.

