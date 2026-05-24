Верхувен иска анулиране на мача за титлата на WBC с Усик - призова съдията да признае грешката си

Новините около съботния двубой между абсолютния световен шампион Олександър Усик и кикбокс легендата Рико Верхувен продължават да привличат вниманието на спортните фенове. Двамата се изправиха един срещу друг на ринга в Египет и направиха страхотно шоу, но един момент накрая на мача предизвика сериозно недоволство сред боксовия свят. Верхувен се представяше много силно в първите 10 рунда от двубоя и бе на път да нанесе първата загуба на Усик. Това доказват и оценките на съдиите до този момент - 95-95, 95-95 и 96-94 в полза на нидерландеца.

Верхувен призова за анулиране на резултата от мача с Усик

Усик успя да намери сили в 11-ия рунд и разтърси Верхувен с мощен ъперкът, който го прати на пода. Нидерландецът все пак успя да се изправи и да продължи. След това Усик нанесе няколко удара върху своя опонент, преди реферът да се намери и да прекрати рунда, а всъщност и срещата. Изненадващо, това прекратяване се случи само секунда преди последния гонг. Видял и осъзнал случилото се, Верхувен призова резултатът да бъде анулиран или да се прегледат съдийските точки. Според него реферът е направил видима грешка и трябва да си я признае.

ОЩЕ: "Най-корумпираният спорт": Боксовият свят обяви Верхувен за "истинския шампион" и призова за реванш срещу Усик

"Според мен можем да подадем жалба, защото това изобщо не е логично. Когато съдията се намеси, не бях замаян или разклатен. Просто го погледнах и си казах: "Защо прекратяваш мача, почти сме на финала". За мен беше много странно", заяви Верхувен днес. "Съдията трябва да признае грешката си. Да прегледа ситуацията и или да обяви боя за несъстоял се, или да се стигне до съдийските карти. Ако се броеше по точки, аз щях да победя."

Веднага след края на двубоя Верхувен и неговият треньор Питър Фюри споделиха пред медиите желанието си за реванш. Подобен сценарий обаче трудно би се разиграл, тъй като сега Усик има задължителна защита на титлата на WBC срещу германеца Агит Кабайел. Самият той изгледа битката между украинеца и Верхувен на живо в Египет, след което се качи на ринга и официално предизвика Усик. Тъй като Кабайел е официалният претендент за титлата на боксовата асоциация, евентуален реванш между Усик и Верхувен би се състоял след доста сериозен период от време. Сценарий, в който съдията признае грешката си и анулира резултата от мача, също не звучи реалистичен.

ОЩЕ: Усик направи разтърсващо признание след спорната си победа над Верхувен за титлата на WBC