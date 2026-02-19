Войната в Украйна:

Водещ клуб в Първа лига обяви раздяла с желан от топ отборите в България

В момента един от водещите клубове в Първа лига е ЦСКА 1948. „Червените“ са на трето място в първенството, като завършиха първия полусезон на втората позиция. Това беше първото им подобно постижение. През миналата кампания един от най-важните футболисти за отбора от Бистрица беше полузащитникът Талис. Но през лятото той отказа да подпише нов договор с клуба и беше изваден от състава на първия отбор.

Талис беше желан от топ отбори в България

Сезон 2024/25 Талис беше основна фигура в ЦСКА 1948 и привлече интерес и от най-големите клубове в България. След като отказа да преподпише с „червените“, халфът беше изваден от състава на първия отбор. След като от настоящия ми контракт останаха по-малко от 6 месеца, той получи правото свободно да преговаря с други клубове, с които да подпише и да заиграе в тях от следващия сезон.

ЦСКА 1948 обяви, че се разделя с Талис по взаимно съгласие

Още преди седмици излезе информация, че Талис се е разбрал с бразилския Лондрина и следващата дестинация в кариерата му ще бъде именно там. Днес, на 19 февруари, ЦСКА 1948 обяви, че се разделя с халфа чрез публикация в социалните мрежи. Ето какво написаха „червените“: „ЦСКА и Талис се разделят по взаимно съгласие. Благодарим му за приноса към клуба и му пожелаваме успех занапред – както на терена, така и извън него!“

